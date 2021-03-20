دووج واتسون: سعيد بالثلاثية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب دووج واتسون عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية في ختام موسم سباقات مضمار جبل علي.

وعن بطل الشوط الأول «فيثفول سولدير»، قال واتسون إن البطل مميز وكان بحاجة إلى سباق، وحقق توقعاتنا، معلناً أن وجهته المقبلة سيكون السباق الختامي لمضمار «ميدان» الشهر المقبل.

كما أشاد بالأداء الذي قدمه «أبابيل» بطل الشوط الخامس، واصفاً أداءه بالعظيم.

وتحدث عن بطل الشوط السادس «كوست سكاي» قائلاً: (أرضية المضمار ناسبت البطل وكذلك الفارس سام هتشكوت توقع أن البطل يحقق لقب السباق خاصة أنه أعطى مؤشرات إيجابية خلال تدريباته الأخيرة).

وأعلن واتسون عن جاهزية الخيول التي يشرف على تدريبها للمشاركة في أشواط أمسية كأس دبي العالمي، متوقعاً أن يشهد شوطا «جودلفين للميل» و«ديربي الإمارات» منافسة شرسة، وكذلك شوط «كأس دبي العالمي».

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