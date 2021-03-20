طه أحمد: التكريم أثلج صدورنا وأظهر أهمية الإعلام

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تقدم الزميل طه أحمد طه، مدير تحرير مجلة «العاديات»، بخالص الشكر والتقدير باسم أسرة الراحل محمد طه، والزملاء في مركز معلومات دبي لسباق الخيل ومجلة «العاديات»، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، للتفضل بالتوجيه بهذا التكريم غير المسبوق، عبر إطلاق سباق باسم أحد رواد الصحافة. كما تقدم أيضاً بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي هذا المضمار العريق، على جعل هذا الحدث ممكناً.

وقال طه أحمد، إن تكريم الراحل الكبير بمثابة تكريم لصحافة الفروسية، والتي قدم لها الكثير والآن ها هو الجميل يرد له، عبر هذه المبادرة التي لن ننساها.

وأضاف طه أحمد أن تسيمة الشوط باسم الراحل أثلج الصدور وأظهر أهمية إعلام الفروسية.

ومن جانبه، تقدم أحمد محمد طه، نجل الراحل الكبير، بخالص الشكر والتقدير، لجميع من ساهم بإحياء ذكرى والده الراحل والذي ترك بصمة مميزة في صحافة الفروسية وسباقات الخيل.

وأضاف أحمد محمد طه، أنه عندما التقى برفقاء الراحل من المسؤولين وأصدقائه الذين رافقهم في رحلته الطويلة، في مجال الصحافة، وجدهم يحملون ذكريات جميلة مع الوالد الراحل، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الراحل غاب بجسده إلا أن روحه وذكراه العطرة لاتزالان في نفوس الجميع.

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