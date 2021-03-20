«أديب» يدافع عن لقبه في أستراليا اليوم

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

يخوض النجم «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم اليوم أول سباقاته هذا الموسم، إذ يدافع عن لقب «رانفت ستيكس» الذي حققه العام الماضي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على مضمار «روزهيل» بمدينة سيدني الأسترالية.

ويقود البطل الذي حقق عدداً من الإنجازات الأسطورية الموسم الماضي في أستراليا وبريطانيا، الفارس المتألق توم ماركواند بإشراف المدرب وليام هاجس.

وأكد الفارس توم ماركواند أن البطل في حالة جيدة، وأنه على ثقة تامة بأن «أديب» سيقدم أداءً مميزاً خلال السباق.

وأضاف ماركواند أن البطل خاض رحلة مميزة العام الماضي أحرز خلالها عدداً من الألقاب أبرزها لقب «رانفت ستيكس»، و«كوين إليزابيث ستيكس» في أستراليا، بالإضافة إلى «شامبيون ستيكس» في ختام الموسم الإنجليزي، متمنياً أن يعيد البطل الكرّة في سباق اليوم ويحتفظ باللقب.

ويواجه «أديب» منافسة شرسة من «فاري إيليجنت»، وصيفة النسخة الماضية بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب كريس والر.

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