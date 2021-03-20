ختام مسك لموسم سباقات مضمار جبل علي

المصدر: دبي - خالد المهيري

اختتم مضمار جبل علي بنجاح كبير موسمه المتميز عبر السباق الـ 11، والذي حمل اسم «سباق زعبيل - 2»، والذي أقيم يوم أمس برعاية «شادويل» وأذرعها العالمية.

وظفرت «كوكوباي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث المخصص للمهرات، فيما حقق «المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني.

وتوج «روديني» لـ «تتش جولد للسباقات» بلقب الشوط الرابع الرئيسي «سباق جبل علي الكلاسيكي - اليوبيل الفضي».

وحسم المدرب المتألق دووج واتسون لقب بطولة المدربين في المضمار الأصفر بتحقيقه ثلاثية خلال السباق ليصل رصيده إلى 17 انتصاراً مع انتهاء موسم سباقات جبل علي.

«فيثفول سولدير» نجم الافتتاح

توج «فيثفول سولدير» لـ «إيه ال بتلر» بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «مسرح دبي الأهلي» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.27.24 دقيقة وبفارق رأس عن «المرقب» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «نمر» لـ «الإسطبلات الوطنية» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب هلال العلوي.

«المرعب» بطل الثاني

ظفر «المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.27.16 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «لو أوف بيس» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثاً «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«كوكوباي» تخطف الثالث

اقتنصت «كوكوباي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث والمخصص للمهرات لمسافة 1400 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلة زمناً قدره 1.28.81 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

وجاءت في المركز الثالث «حشمة» لسلمان علي الصابري بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

«روديني» مفاجأة الرئيسي

فجر «روديني» لـ «تتش جولد للسباقات» لقب الشوط الرابع الرئيسي «سباق جبل علي الكلاسيكي - اليوبيل الفضي» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.25.68 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول «الفريق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «كاراجنسكي» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«أبابيل» بطل الخامس

حقق «أبابيل» لـ «إسطبلات الرشيد» لقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ 68 ألف درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً 1.13.47 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «فاروق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب إروين شاربي.

وجاء في المركز الثالث «رويال ساندز» لـ «شراكة ذا كول سيلك» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

«كوست سكاي» يقتنص السادس

توج «كوست سكاي» لـ «سكاي للسباقات» بلقب الشوط السادس «كأس محمد أحمد طه» لمسافة 1950 برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 2.03.64 دقيقة وبفارق طول عن «فالكون كلاوس» لمحمد راشد السعدي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «البارز» لـ «الإسطبلات الوطنية» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب هلال العلوي.

«مدلل» مسك الختام

اقتنص «مدلل» لحمدان المنصوري لقب الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1950 متراً برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 2.01.97 دقيقة وبفارق طول عن «وودديتون» لعبد الله مناحي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «رايت فلانك» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

تكريم الأبطال

من جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، التي استلمها المدرب دووغ واتسون والفارس أنطونيو فريزو.

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