ختام بطولة دبي الدولية للجواد العربي اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

تختتم اليوم النسخة 18 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي التي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

والتي استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 210 خيول من 7 دول، وبإجمالي جوائز مالية بقيمة 4 ملايين دولار.

وشهد منافسات اليوم الثاني الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والتجارية بالشارقة، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وقصي عبيد الله الأمين العام للبطولة.

والمهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي وسلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية وعضو اللجنة المنظمة وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي وعادل الفلاسي المنسق العام للبطولة.

وحظيت البطولة إلى جانب معرض دبي الدولي للخيول، بإقبال واسع من الزوار للاستمتاع بباقة من الفعاليات المتنوعة مع التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها من الإرشادات الصحية المحددة من قبل اللجنة المنظمة الهادفة لضمان صحة وسلامة كل الزوار والمشاركين.

مربط دبي

وتألق مربط دبي للخيول العربية في انطلاقة منافسات اليوم الثاني، حيث فاز بالمركز الأول في شوط المهور لعمر السنة «أ» للفئة التاسعة، «دي شرار» لمربط دبي برصيد 92.70 نقطة، وفاز بالمركز الثاني «جي زلزال» لمالكه جمعة سلطان المرزوقي برصيد 91.40 نقطة، وجاء في المركز الثالث «الأريام حشيم» للشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان برصيد 91.30 نقطة.

وفي القسم الثاني للمهور بعمر سنة «ب»، واصل مربط دبي تألقه بعد تحقيق المركز الأول بواسطة «دي راسل» برصيد 91.90 نقطة، وجاء في المركز الثاني «إيه إل آر بركان» لخليفة محمد سيف السويدي برصيد 91.60 نقطة، ونال المركز الثالث «درياب الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري برصيد 90.80 نقطة.

وفي بطولة المهور بعمر السنتين، نال «أرجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي المركز الأول برصيد 92.10 نقطة، وجاء في المركز الثاني «ع ج عجبان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي برصيد 91.70 نقطة، وحقق المركز الثالث «ع ج ريدان» لمربط عجمان، برصيد 91.50 نقطة.

وفاز بالمركز الأول في شوط المهور بعمر 3 سنوات للفئة الحادية عشرة، «دي شيماز» لمربط دبي برصيد 93.20 نقطة، وجاء في المركز الثاني «ار اف آي يونيك» لـ «آر إف آي يونيك» برصيد 92.20 نقطة، وحقق المركز الثالث «الأريام شكلان» لمربط الأريام برصيد 92.10 نقطة.

وفي شوط الأفحل بعمر 4 إلى 6 سنوات، واصل مربط دبي نجوميته بعد أن فاز «دي سراج» لمربط دبي برصيد 93.30 نقطة، وجاء في المركز الثاني «إيه إس برينس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي برصيد 93.20 نقطة، وحقق المركز الثالث «عدوان الزبير» لمربط مهذب للخيول العربية برصيد 92.40 نقطة.

محطة ختامية

ويسدل الستار على الحدث اليوم عبر 6 بطولات مختلفة الفئات والأعمار بعد تأهل الفائزين إلى المحطة الختامية، وهي بطولة المهرات بعمر السنة للفئة الأولى، وبطولة المهور بعمر سنة في الفئة الثانية، وبطولة المهرات للفئة الثالثة وبطولة المهور للفئة الرابعة وبطولة الأفراس للفئة الخامسة وبطولة الأفحل للفئة السادسة.

مزاد الخيول

ويشهد معرض دبي الدولي للخيول إقامة المزاد لـ 70 حصاناً من أرقى سلالات الخيول العربية الأصيلة من المرابط المحلية في مزاد الخيل. وذلك من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 7 مساءً، ويجمع المزاد المشترين الإقليميين المحتملين الجادين.

كما سيستمع عشاق الفن بفعاليات متنوعة، فمن الساعة 11 صباحاً – 1 ظهراً، سيقام عرض فنون الخط الرائعة؛ وستستضيف ورش العمل الفنية الجمهور من الساعة 11 صباحاً – 2 عصراً ومن 3 – 4 عصراً، وسيتم استضافة ورشة عمل زراعة وتلوين أواني الزهور من الساعة 5 – 7 مساءً.

ويعرض المعرض الفني المستوحى من الفروسية إبداعات رائعة من الفنانين من جميع أنحاء العالم؛ أما القرية التراثية فتعرض التراث الغني والثقافة العريقة لدولة الإمارات وارتباطها بالخيل، كما ستقدم لمحة عن تاريخ دبي البحري، بينما يمكن لعشاق الخيل الصغار الاستمتاع بمزرعة الحيوانات الأليفة.

وقالت أسماء الشريف، مديرة معرض دبي الدولي للخيل في مركز دبي التجاري العالمي: «يُعد معرض دبي الدولي للخيل منصة رائدة لعرض أرقى منتجات صناعة الفروسية وعلاجات الخيول، بينما تُمثل بطولة دبي الدولية للجواد العربي منصة فريدة من نوعها لاستعراض جمال وأصالة الخيول العربية»، وأضافت: «نحن سعداء لتوفير فرصة التفاعل المباشر لصناعة الفروسية لخلق فرص جديدة للأعمال التجارية، وتقديم يوم من المرح العائلي خارج المنزل لعشاق الخيول».

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