فوز غنتوت والحبتور في افتتاح الكأس الغالية للبولو

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

فاز غنتوت على ياس القابضة 9 - 6، والحبتور على أبوظبي للبولو بنتيجة 9 - 8 في افتتاح بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو بملاعب غنتوت لسباق الخيل والبولو.

تقام المنافسات برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو، بجوائز تبلغ 500 ألف.

وجاء فوز غنتوت على ياس القابضة في مباراة قوية أحرز لغنتوت، بابلو لورينتي 6 أهداف، وسيزار كريسبو هدفين، وماركوس أرايا، وسجل لياس القابضة مانويل توكالينو 4 أهداف، وجاسينتوكروتو هدفين.

وأحرز أهداف الحبتور التسعة في مباراته أمام أبوظبي للبولو كل من فاكوندو سولا 6 أهداف، ومحمد الحبتور، وفيليكس إيسين، وخوان جواريتش، وسجل أهداف أبوظبي للبولو كل من، ألفريدو كابيلا 4 أهداف، وبوتيستابيغيري هدفين، وفارس اليبهوني، وجونز الوديلتور.

وتقام اليوم مباراتان ويلتقي أبوظبي غنتوت وياس القابضة الحبتور.

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