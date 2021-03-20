أفنان تنتزع لقب السيدات في مهرجان أبوظبي للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

انتزعت الفارسة أفنان إبراهيم موسى، لقب سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم أمس وسط مشاركة 98 فارسة في اليوم الثاني من مهرجان أبوظبي للقدرة الذي تنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة ونجحت في التتويج باللقب على صهوة «بركة اليخيدو» العائد إلى أسطبل المغاوير 3، في زمن قدره 3:17:54 ساعات، بعد أن تأخرت كثيراً في المرحلة الأولى.

والتي أحرزت فيها المركز 23، لتتقدم في المرحلة الثانية نحو الترتيب التاسع، وبعدها حصلت على المركز الثالث، لتختتم تقدمها بكل عزم في المرحلة الرابعة بنيل المركز الأول عن جدارة.

وجاءت في المركز الثاني، ميرا جاسم الأنصاري على صهوة «تشيلسي دي لوك»، من اسطبل البوادي بزمن 3:18:01 ساعات، وحلت في المركز الثالث بفارق عشر ثوان شمة مبارك جابر المنصوري على صهوة «اراميس» العائد إلى أسطبل المغاوير 2، ونالت الترتيب الرابع كاتالينا لورنس على صهوة «غاسيلا» من أسطبل أف 3 بعد أن قطعت المسافة في زمن 3:21:10 ساعات.

تتويج

وتوج الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى،كل من مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

ختام المهرجان

ويتواصل المهرجان في برنامجه الختامي اليوم،بالسباق الرئيس لمسافة 120 كلم بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات الذين يعملون على بلوغ منصات التتويج في الفرصة الأخيرة بالوثبة خلال الموسم، وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وستكون الانطلاقة عند السادسة والنصف صباحاً في المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق،وتقام المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 25 كلم باللون الأحمر، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض.

إشادة



وأشاد مسلم العامري بنجاح سباق السيدات، والذي شهد منافسة قوية بين الفارسات،اللاتي أصبحن أكثر تطوراً نتيجة الاهتمام ودعم القيادة الرشيدة برياضة الأباء والأجداد، وقال:شهدنا في الموسمين الماضي والحالي وصول عدد كبير من الفارسات إلى منصات التتويج في أكبر السباقات وهو دليل إيجابي على وجود منافسة قوية والتي تقود دائماً إلى الأفضل.

وأشار العامري إلى أهمية مواصلة الأداء المتميز في سباق مهرجان أبوظبي ليكون أفضل ختام لموسم حقق الكثير من النجاحات،، ذاكراً أنه من خلال متابعته لجدية الفرسان والفارسات والإقبال الكبير من الملاك للمشاركة فإنه متفائل بأن يكون سباق اليوم أكثر قوة وتحدياً.

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