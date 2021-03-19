مضمار جبل علي يشهد السباق الختامي للخيول للموسم 2020 / 2021

المصدر: وام

أقيم اليوم سباق زعبيل 2 وهو السباق الختامى للموسم 2020 /2021 على مضمار جبل على لسباق الخيل واشتمل على سبعة أشواط.

فى الشوط الأول برعاية مسرح دبى الاهلى لمسافة 1400 متر فاز فيثفول سولدير ملك ال ايه بتلر وقام بلال عبدالله مدير مسرح اهلى دبى بتسليم جوائز الشوط.

وفى الشوط الثانى برعاية مزارع ديرنزتاون لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم لمسافة 1400متر فاز المرعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ، وقام عبدالله الانصارى بتسليم جوائز الشوط.

وفى الشوط الثالث برعاية مزارع شادويل لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم لمسافة 1400 متر فاز كوكوباى لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، وقام مسعود صالح بتسليم جوائز الشوط.

وفاز رودينى ملك تتش جولد للسباقات فى الشوط الرابع وهو الشوط الرئيسى لمسافة 1400 متر سباق جبل على الكلاسيكى /اليوبيل الفضى /برعاية اسطبلات شادويل لسمو الشيخ حمدان بن راشد وقام عبدالله الانصارى بتسليم جوائز الشوط والبالغة 250 الف درهم للخمسة الاوائل.

وفى الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية مزارع ديرنزتاون لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم فاز ابابيل لاسطبلات الرشيد وقام مسعود صالح بتسليم جوائز الشوط.

وفى الشوط السادس على كأس المغفور له باذن الله محمد أحمد طه الصحفى بمكتب سباقات حمدان بن راشد ال مكتوم ورئيس تحرير العاديات السابق لمسافة 1950 متر برعاية اسطبلات شادويل لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم فاز كوست سكاى لسكاى للسباقات، وقام احمد محمد طه وايناس محمد طه بتسليم جوائز الشوط .

وفى الشوط السابع لمسافة 1950 متر برعاية اسطبلات شادويل لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم فاز مدلل للسيد حمدان المنصورى ، وقام عبدالله الانصارى بتسليم جوائز الشوط.

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