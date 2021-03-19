540 ألف درهم جوائز سباق مضمار العين غداً

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تتواصل الإثارة في مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ويقام في الخامسة من مساء الغد حفل سباقه الثاني عشر، الذي يتألف من سبعة أشواط، خُصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد للخيول المهجنة، بمشاركة 90 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 540 ألف درهم.

يبدأ الحفل بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الأول، الذي ينطلق لمسافة السرعة 1000 متر، وتتنافس خلاله خيول قوية للفوز باللقب يبرز منها «إيه إف المجاز»، و«مهيمن»، وفي الشوط الثاني لمسافة 2000 متر يحاول «الثورا» الفوز باللقب وسط منافسين أقوياء مثل «إيه إف قاصد»، وغيره.

المبتدئة

وينطلق في الشوطين الثالث والرابع سباق المبتدئة ضمن 4 أشواط مخصصة لهذه الفئة في حفل اليوم، وتتنافس في الثالث لمسافة 1800 متر، خيول عمر أربع سنوات، ويبرز منها المهر«البطين»، و«فهد الوثبة»، فيما خصص الشوط الرابع للمهرات والأفراس، لمسافة 1800 متر أيضاً، تبرز في المنافسة كل من «سندس» و«جونة» كمرشحات للفوز باللقب.

الخامس والسادس

ويبرز «معالي الريف» كمرشح محتمل للفوز بلقب الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، وينافسه «دريم دو مونتجوي»، و«تاجر ويتواصل في الشوط السادس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، سباق المبتدئة لمسافة الميل، ومن الخيول المرشحة للقب «ليك كوزواي» و«زيرو تو إيه هندريد»، و«المنصور إن إف».

الماراثون

يشهد الشوط السابع والأخير بالأمسية، الجولة الثالثة والأخيرة من سلسلة ماراثون العين لمسافة 5100 متر، ويسعى «عجاج» للفوز بالصدارة غير أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء أمثال «حرير الريف» ورفيقه في الإسطبل «بلد الريف»، ومن الخيول المرشحة للفوز باللقب «جيمي» و«آر بي غرينيد».

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