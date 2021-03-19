منصور بن محمد يفتتح معرض دبي للخيل

المصدر: (دبي- وام)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الجولة الافتتاحية لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تتنافس فيها نخبة من الخيول، بحضور عدد من ملاك الخيول المشاركة من الدولة، وخمس دول عربية وأجنبية، وافتتح سموه معرض دبي الدولي للخيل، المصاحب للبطولة، واطلع على أهم المعروضات المتصلة بمعدات الخيل ومستلزماتها، من مواد غذائية وطبية و«أكسسوارات» وغيرها.

كما يقام على هامش البطولة، مزاد علني لـ 57 جواداً من الخيول العربية الأصيلة، من إنتاج المرابط الرائدة للخيول بالدولة.

وأبدى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إعجابه بالمشاركة الواسعة لأجود الخيول من الدولة، والسعودية والكويت والولايات المتحدة والبرازيل وبولندا، معتبراً سموه هذه المشاركة المحلية والدولية، في هذا الحدث الرياضي السنوي العالمي، نجاحاً لدولة الإمارات، لأنه يقام في ظل ظروف مستجدة، فرضتها جائحة «كورونا» على المنطقة والعالم.

تهنئة

وهنأ سموه القائمين على تنظيم الفعالية، وكل من يعمل على إنجاحها، بحيث تعكس الإرادة القوية للجهات المعنية في الدولة، على المضي قدماً في استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات على أرض دولتنا العزيزة، متمنياً للجميع السلامة والنجاح.

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