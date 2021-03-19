«أي دي بدور» تحصد لقب صغار المهرات

المصدر: دبي - فايز بجبوج

شهدت منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي في يومها الأول فوز المهرة «أي دي بدور» لمالكها حمد عدنان الشحي بالمركز الأول في شوط المهرات أقل من سنة، وبالمركز الثاني المهرة «ضيء الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، والمركز الثالث للمهرة «أف أي أم اشبيلدنديتا» للمالك فيدريكو جوس.

وفي شوط المهرات بعمر الأقل من سنة فازت بالمركز الأول المهرة «فلاح الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحلت ثانية المهرة «مصعب أو أس» للمالك اويسترهوف، والمركز الثالث للمهرة «أس كيو جبار» لمربط الصقران.

وفازت المهرة «آر أي عنود» من مربط رأس الخيمة بالمركز الأول بالقسم الأول للشوط المخصص للمهرات بعمر سنة بمجموع 92,40 نقطة، وحلت ثانية «ع ج غزالة» لمربط عجمان بمجموع 92,20 نقطة، والثالث «دمشق السيد» لمربط السيد للخيل بمجموع 91,90 نقطة.

لقب

وفي منافسات القسم الثاني من الشوط نفسه فازت بالمركز الأول المهرة «ع ج العلا» من مربط عجمان بمجموع 92 نقطة، والمركز الثاني للمهرة «دي بيسان» لمربط دبي بمجموع 92 نقطة، والثالثة المهرة «الأريام الظنة» لإسطبلات الأريام العربية 91,20 نقطة.

صدارة «الأريام بنفسج»

وفي شوط المهرات بعمر السنتين فازت بالمركز الأول «الأريام بنفسج» من مربط عجمان بمجموع 92,70 نقطة والثانية المهرة «دي جوريه» من مربط دبي بمجموع 92,40 نقطة، والثالثة «سايكلونا او اس» من مربط الفيصلي بمجموع 91,90 نقطة.

بطولات الأفراس

وحققت الفرس «ع ج تريم» لمربط عجمان المركز الأول بشوط الأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات بمجموع 93,20 نقطة، والثانية الفرس «دي شيهانة» من مربط دبي بمجموع 93,20 والمركز الثالث للفرس «منارة بابل» لمربط الجواهر بمجموع 92,50 نقطة.

«ويلدونا» تظفر بشوط الأفراس 7-9 سنوات

وحصدت الفرس «ويلدونا» للمالك أس كي ميخالوف المركز الأول في شوط الأفراس بعمر من 7 – 9 سنوات بمجموع 93,70 نقطة، والثانية الفرس «بنت هاذي الخالدية» لمالكها مبارك الخشاب بالمجموع نفسه، والثالثة «ديلايتس ديفا اربي» لمربط السيد للخيول بمجموع 91,90 نقطة.

وفي الشوط الثامن والختامي والمخصص للأفراس بعمر 10 سنوات وأكبر فازت بالمركز الأول «بيرفيكنا» لمالكها عبد العزيز الراجحي 92,70 نقطة، وحلت ثانية «نوال باي ابولو» لمربط الجزيرة 90,80 نقطة، والثالثة «فارح دارينا» لمالكها فهد الزعابي 91,20 نقطة.

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