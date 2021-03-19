بتوجيهات محمد بن راشد انطلاقة «دولية دبي للجواد العربي»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج )

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي أمس النسخة الثامنة عشرة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على مدى ثلاثة أيام، حيث شهد اليوم الأول للبطولة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المكتب التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وجاءت انطلاقة البطولة بقاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، بجوائز يبلغ مجموعها 4 آلاف دولار (ما يعادل 15 ألف درهم)، وسط إجراءات احترازية مثالية، هادئة وشيقة بعروض جمال الخيول العربية التي لفتت انتباه كبار المسؤولين والمهتمين بهذه الرياضة وملاك الخيول والمرابط بالدولة.

حضر الفعاليات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والتجارية بالشارقة، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي رئيس مربط مصفوت للخيول، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وقصي عبيد الله الأمين العام للبطولة والمهندس محمد التوحيدي المدير التنفيذي لمربط دبي، وسلطان خليفة اليحيائي وعبد العزيز المرزوقي مدير مربط دبي، والعديد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية ومربيها وملاكها.

7 أشواط اليوم

وتتواصل عروض جمال الخيل اليوم بسبعة أشواط منها 4 أشواط للأمهر و3 أشواط للفحول، وستكون الانطلاقة في الثانية ظهراً بشوط الفئة التاسعة والمخصص للأمهر بعمر سنة بقسمه الأول والفئة التاسعة بالقسم الثاني، ويتبعه شوط الفئة العاشرة للأمهر بعمر سنتين، ثم الفئة الحادية عشرة للأمهر بعمر ثلاث سنوات، والفئة الثانية عشرة للأفحل بعمر 4 – 6 سنوات، والفئة الثالثة عشرة للأفحل بعمر 7 – 9 سنوات، ويختتم بالفئة الرابعة عشرة للأفحل بعمر 10 سنوات فأكبر.

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