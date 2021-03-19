إسدال الستار على «تحدي دبي للبولو» اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يسدل الستار مساء اليوم على منافسات كأس تحدي دبي للبولو 2021، حيث تختتم البطولة بأربع مباريات سيكون مسك ختامها جميعاً اللقاء المرتقب بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق باتستوني بقيادة توماس اريارتي، وذلك في الرابعة والنصف عصراً ويسبقها مباراة النهائي الفرعي في الثالثة والربع عصراً بين فريقي تراتوك هيسكث وذئاب دبي.

وتحظى مباراة القمة اليوم بين فريقي الإمارات وباتستوني باهتمام كبير في أوساط البولو إقليمياً وعالمياً حيث تنقل على الهواء مباشرة عبر موقعين على شبكة الإنترنت.

وتنشد سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بقيادة فريق الإمارات الفوز والتتويج بكأس البطولة لمواصلة مشوارها الناجح بالبطولة، والذي يؤكد مسيرة قيادتها الناجحة في هذا الموسم بتحقيق العديد من البطولات في ظل قيادتها لكوكبة من اللاعبين وهم رجا ابو الجيبين ولوكاس وكونتينيو، أما فريق باتستوني فيمثله كل من الكسندرو وبيير جوتشل وفالاكازا وتوماس وهو بنفس الوقت يمني النفس بالفوز والتتويج بكأس البطولة في أول انجاز له بالموسم.

مباراتا الترضية

أما المباراتان الأخريان فستقاما في الفترة الصباحية حيث يلتقي فريق الشيخة علياء آل مكتوم وفريق ايفزا مهرة، وفي الحادية عشرة والربع يلعب فريقا بيلاندي وبن دري.

وكان يوم أول من أمس قد شهد مباراتين حيث حقق فريق ذئاب دبي الفوز على فريق الشيخة علياء آل مكتوم بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف، كما فاز فريق تراتوك هيسكث على فريق ايفزا مهرة بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف.

أهداف

وأعرب رجل الأعمال محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور عن سعادته بما حققته بطولة كأس تحدي دبي للبولو 2021 من نجاحات عززت المكانة التي تبوأتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية على صعيد البولو العالمي.

وقال الحبتور: ما يثلج صدورنا هو هذه النجاحات التي حققتها البطولات حتى الآن رغم ظروف الجائحة إلا أن التزام اللاعبين والجمهور على حد سواء بالإجراءات الاحترازية ساهم بشكل فعال في تحقيق هذه النجاحات الرائعة.

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