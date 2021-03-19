«بهاواني» يفتتح مهرجان أبوظبي بلقب الإسطبلات الخاصة

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

أهدى الفارس الهندي بهاواني سينيغ حينيف، إسطبل السراب، العائد إلى رياض فرج الكندي، لقب سباق ملاك الإسطبلات الخاصة للقدرة، لمسافة 100 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة، أمس، في افتتاح مهرجان أبوظبي لسباقات القدرة، والذي يتواصل اليوم بسباق السيدات لذات المسافة، ويختتم غداً بالسباق الرئيس لمسافة 120 كلم.

وجاء فوز بهاواني وسط منافسة قوية، في السباق الذي شهد مشاركة 93 فارساً وفارسة، على صهوة «باشان دي لافون»، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 3:31:42 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني جيسيكا موسترت، على صهوة «إتش نوف حمدان» من إسطبلات ماس، في زمن قدره 3:31:54 ساعات، وحل في المركز الثالث عبد الله غانم المري، علي صهوة «بومبيك دو سوفستير»، من إسطبل زعبيل 2، قاطعاً المسافة في 3:32:11 ساعات، وجاء رابعاً سعيد أحمد الحربي، على صهوة «بيركاز ماغنوم» من إسطبل تي إن تي، بزمن قدره 3:32:21 ساعات.

تتويج

وعقب نهاية السباق وإجراءات الفحص البيطري، واعتماد النتيجة رسمياً، تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، عبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، محمد الحضرمي مدير الفعاليات، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

بدوره، أشاد محمد الحضرمي بالبداية القوية لمهرجان أبوظبي للقدرة، مشيراً إلى أن السباق حقق نجاحاً كبيراً من حيث أداء الفرسان والفارسات، بجانب الالتزام التام باللوائح والقوانين، ذاكراً أن السباق كان امتداداً لنجاحات الموسم الحالي، وفي ذات الوقت، مؤشراً إيجابياً لأن التحدي سيكون قوياً في سباقي اليوم وغداً.

وثمّن الحضرمي جهود كل العاملين في قرية الوثبة، مؤكداً أن النجاح الذي وصلت إليه قرية الوثبة في الموسم الحالي، كان نتاج تضافر الجهود، واستشعار المسؤولية، متمنياً أن تأتى نهاية المهرجان في آخر سباقات الموسم غداً، على قدر الطموح، بمواصلة الأداء الذي يؤكد تطور رياضة الفروسية في دولة الإمارات.

المركز الأول

من جانبه، عبّر الفارس بهاواني حينيف، الحائز على لقب السباق، عن سعادته بالصعود إلى منصات التتويج، ونيل المركز الأول، ذاكراً أن السباق كان قوياً خلال مراحله الأربع، وشهد منافسة قوية، مبيناً أنه اتبع تعليمات المدرب بعدم الاندفاع، لعدم إرهاق الخيل.

وأن ذلك أبعده من المراكز المتقدمة في المراحل الثلاث الأولى، وأضاف: في المرحلة الأخيرة، كان الخيل يمتلك طاقة جيدة للتقدم، حتى بعد لحظة وصوله لخط النهاية، كان يمتلك القدرة على المزيد، وهذا دليل على قوته.

سباق السيدات

يتواصل مهرجان أبوظبي في يومه الثاني، بسباق السيدات لمسافة 100 كلم اليوم، والذي تم تقسيمه إلى 4 مراحل من قبل اللجنة المنظمة، المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، والثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأحمر، والمرحلة الرابعة الأخيرة، لمسافة 20 كلم باللون الأبيض.

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