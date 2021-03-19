95 خيلاً في ختام موسم سباقات «جبل علي» اليوم

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

ينطلق في الثانية والنصف من ظهر اليوم، السباق الـ 11 والختامي لمضمار جبل علي، والذي يحمل اسم «سباق زعبيل - 2»، بمشاركة 95 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة 790 ألف درهم برعاية «شادويل» وأذرعها العالمية.

اليوبيل الفضي

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيسي «سباق جبل علي الكلاسيكي - اليوبيل الفضي» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم.

ويشهد الشوط مشاركة 16 خيلاً أبرزها «كارد شارب» و «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الفريق» و«الكامل» و«فنار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ذا بيرفكت كراون» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، «كيمبير» لـ «ر ر ر للسباقات»، «آبف نورمال» لناصر عسكر، «بوشارت» لـ «فريق البيت متوحد»، «هايد بارك» لسلطان علي، «مدخل» لفوزي عبد الله ناس، «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي، «بويتس سوسايتي» لبدر عبد الله إسماعيل المطوع، «روديني» لـ «تتش جولد للسباقات»، «شنغهاي سيتي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

لمسة وفاء

كما ستشهد الأمسية إقامة سباق «كأس محمد أحمد طه»، والذي سيكون في الشوط السادس لمسافة 1950 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، إذ يأتي إقامة هذا الشوط تقديراً وعرفاناً للإعلامي الراحل محمد طه رئيس تحرير مجلة «العاديات» عضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، والذي ترك بصمة واضحة ومتميزة في صحافة الفروسية وسباقات الخيل.

ويشارك في الشوط 16 خيلاً أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «هيرالديك» و«سعادة» و«مزيد» و«جالسبرج» لـ «فريق البيت متوحد»، «البارز» و«اوتمن برايد» لـ «الإسطبلات الوطنية»، «سي إسكيمر» لمحمد الأعسر، «تيبوي» لمحمد خليفة البسطي، «دريس كوت» لمالكه راشد عبد الله محمد سعيد بالرفيعة، «عبيان» لسلطان إسماعيل أحمد عبدالله البلوشي، «فالكون كلاوس» لمحمد راشد السعدي، «كوست سكاي» لـ «سكاي للسباقات»، «اتشيفر» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «باودتش» لعبد الله عبد اللطيف خليفة الشحي، «تيرين» لطارق أحمد بن جمعة.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «مسرح دبي الأهلي» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بمشاركة 9 خيول أبرزها «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «أجمل» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «المرقب» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم، «نمر» لـ «الإسطبلات الوطنية».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «مقرب» و«المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كناني» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «مقتل» و«اود تو اوتمن»، «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي، «سلتيك برينس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «لو أوف بيس» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة 200 ألف درهم، 6 مهرات أبرزهن «كوكوباي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «حشمة» لسلمان علي الصابري، «سوبر كيانتي» لشارلز إي فيبكي، «المروم» لـ «إسطبلات الرشيد».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية «مزراع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «جميرا بيتش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «جحافل» و«فاروق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «تابرناس» لمالكه عبد الله سعيد بن حزيم، «افتتاح» لناصر عسكر، «رويال ساندز» لـ «شراكة ذا كول سيلك».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مسالي» و«مقادير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات»، «رايت فلانك» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية».

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