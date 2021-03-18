أغلى كؤوس البولو بـ«غنتوت» اليوم

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

تفتتح اليوم منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ21 التي تقام دون جمهور، وتتجدد انطلاقتها القوية برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتستمر حتى 26 مارس الجاري، وذلك بمشاركة 4 فرق: غنتوت وأبوظبي والحبتور وياس الدولية القابضة.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم بين فريق أبوظبي للبولو وفريق حبتور للبولو، بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت في الثانية ظهراً، وتجمع المباراة الثانية بين فريق غنتوت وفريق ياس الدولية القابضة في الرابعة عصراً على الملعب ذاته.

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