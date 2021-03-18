4 منافسات في «دولية دبي لقفز الحواجز»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق بعد ظهر اليوم فعاليات البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية خلال ثلاثة أيام، في الفترة من اليوم حتى مساء بعد غدٍ، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ورعاية لونجين، راعي دوري الإمارات لقفز الحواجز.

وتشتمل البطولة على 4 منافسات دولية، تبدأ بمنافستين الأولى من مرحلتين «خاصة» على حواجز «130» سم والثانية من جولة واحدة تأهيلية للجائزة الكبرى على حواجز «145» سم، وتستكمل بعد غدٍ بمنافسة من جولة واحدة مع تمايز على حواجز «135» سم، وتختتم بمنافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز ارتفاعها «145» سم وجوائزها «133.600» درهم من جملة مجموع جوائز البطولة وتبلغ «310.300» درهم.

وتتزامن مع الحدث الرئيس، بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر «6 ـ 7» سنوات، من منافستين غداً وبعد غدٍ، الأولى من مرحلتين «خاصة»، صمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها «115» سم لعمر 6 سنوات، وعلى «120» سم للخيول عمر 7 سنوات، والمنافسة الثانية من جولة مع تمايز على حواجز «120» سم لعمر 6 سنوات.

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