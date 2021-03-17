غدا .. انطلاق النسخة الرابعة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية

المصدر: وام

تنطلق غدا فعاليات النسخة الرابعة من "مؤتمر دبي الدولي للفروسية" الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وبالتعاون والشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي ومعرض دبي الدولي للخيل وبدعم من مجلس دبي الرياضي.

ينظم المؤتمر - الذي يقام عن بعد - "الملكي للفروسية" تحت شعار "فروسية آمنة في زمن الجائحة" بمشاركة نخبة من أبرز رموز وخبراء الفروسية من داخل الدولة وخارجها لمناقشة عدد من القضايا التي تخص صناعة الفروسية في مختلف المواضيع وذلك تزامنا مع فعاليات معرض دبي الدولي للخيل وبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لدولة الإمارات ثم كلمة افتتاحية يلقيها مصطفى علي بن أحمد عمشان رئيس المؤتمر، ومن ثم تبدأ أعمال المؤتمر بالجلسة الأولى بعنوان " سباقات الفروسية العالمية في ظل تطورات كوفيد 19"، ويتحدث في الجلسة الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد أحد أكبر ملاك الخيول العربية وسعادة خلف بن رباح الشمري مالك خيول عربية أصيلة ويحاورهما الإعلامي والمحلل محمد أحمد من مؤسسة دبي للإعلام.

وتتواصل الفعاليات بعد غد الجمعة بجلسة خاصة استثنائية بعنوان "سباقات الفروسية وأحكامها في الشريعة الإسلامية" ويتحدث فيها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي برتبة وزير بالمملكة العربية السعودية وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية .

ويتضمن اليوم الثالث أربع جلسات الأولى جلسة نقاشية بعنوان "مشاركة المرأة الخليجية في سباقات السرعة"، والثانية بعنوان "إرشادات عامة لمنتسبي الفروسية في ظل جائحة كوفيد 19"، والجلسة الثالثة ستكون عن موضوع " تأثير فيروس كورونا على الخيول ... وأسئلة عامة من الفرسان والمدربين وملاك الخيول "، وتختتم أعمال المؤتمر بالجلسة الأخيرة التي تتناول موضوع "الطبيعة الفيزيولوجية للأفراس في فترة اللقاح والتحديات التي يواجهها ملاك الخيول في موسم الإنتاج".

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