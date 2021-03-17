غداً..انطلاق معرض دبي الدولي للخيل وبطولة الجواد العربي

المصدر: وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تننطلق يوم غد الخميس الدورة الـ 16 من معرض دبي الدولي للخيل والدورة الـ 17 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي بمشاركة واسعة من المعنيين في صناعة الفروسية العالمية والفرسان وعشاق رياضات الفروسية.

وتمثل الفعاليتان أولى الفعاليات المباشرة التي تقام في قطاع الفروسية منذ عام 2019 وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويدعم معرض دبي الدولي للخيل صناعة الفروسية العالمية التي تساهم بنحو 300 مليار دولار من القيمة الإقتصادية وتضم دورة عام 2021 أرقى سلالات الخيل في العالم ويحظى المعرض بمشاركة أشهر العلامات التجارية المتخصصة في مجال الإسطبلات الحديثة والأعلاف وملابس ركوب الخيل وأحدث منتجات الفروسية وعلاجات الخيول ويشارك به كل من شركة الخيل لمعدات الفروسية ونيوتريساينس ونادي أعيان للفروسية وعدد من كبار فناني الفروسية وغيرهم.

وقد عمل المعرض على ترسيخ مكانته المتميزة في مجال صناعة الفروسية بمنطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقه في عام 2004.

ويُعدّ المعرض الحدث التجاري الوحيد في المنطقة الذي يجمع بين موردي منتجات وخدمات قطاع الفروسية مع أبرز ملّاك الخيول وأكثرهم نجاحاً وتأثيراً ومربي الخيول والإسطبلات وأندية الخيل.

ويُقام المعرض بالتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي البالغ مجموع جوائزها 4 ملايين دولار وتقدّم البطولة لعشّاق الخيل من جميع أنحاء العالم، الخيول العربية الأصيلة التي تتراوح قيمتها بين المليون والمليوني دولار حيث تستعرض الخيول العربية جمالها ورشاقتها وأصالتها.

وسيُعرض في مزاد الخيل الشهير الذي يقام مرة أخرى هذا العام أكثر من 70 من الخيول العربية الأصيلة القادمة من المرابط المحلية لغرض معاينتها والمزايدة عليها وبيعها.

وقد أصبح معرض دبي الدولي للخيل نقطة الالتقاء الرئيسية للفنانين المحترفين والناشئين والمصممين والمبتكرين المبدعين لعرض أبرز إبداعاتهم من خلال المعارض والمساحات الفنية التي تضم المنحوتات الخشبية من تونيكوف وجاليري سراي وجاليري أيه ليدوز.

ويقدّم الفنانون الدوليون والمحليون أعمالهم الفنية المستوحاة من الفروسية في المعرض الفني لمعرض دبي الدولي للخيل حيث سيكشف الرسامون والنحاتون من الإمارات والهند وفنلندا وتايلاند وفرنسا وإيطاليا عن أرقى وأروع أعمالهم المستوحاة من الفروسية كما سيستضيف معرض دبي الدولي للخيل ورش عمل من فنون أرتس وهي منصة غير ربحية يعرض فيها الفنانون مواهبهم في بيئة تدعم وتحتضن إبداعاتهم.

كما يستضيف المعرض سلسلة من العروض المثيرة التي تظهر المهارات والخدع والحركات المثيرة وتقدمها وحدة شرطة دبي للكلاب البوليسية أما القرية التراثية فستعرض التراث الغني والثقافة العريقة لدولة الإمارات وارتباطها بالخيل كما ستقدم لمحة عن تاريخ دبي البحري.

ويمكن لعشاق الخيل من الصغار التعرف على كيفية ركوب الخيل والاستمتاع بركوب الخيل والمهور ورؤية الحيوانات الأليفة في مزرعة الحيوانات الأليفة للأطفال والإستمتاع بعرض خدع ركوب الخيل الجديد.

وأعربت أسماء الشريف مديرة معرض دبي الدولي للخيل في مركز دبي التجاري العالمي عن سعادتها بتنظيم الدورة الـ 16 من معرض دبي الدولي للخيل الذي يعد منصة مثالية لإعادة تنشيط قطاع الفروسية الإقليمي المتنامي في أعقاب التحديات التي واجهت القطاع في عام 2020.

وأضافت أن عشق منطقة الشرق الأوسط لقطاع الفروسية يتجلى في الطريقة التي نما بها معرض دبي الدولي للخيل واستضافته لكبار الملاك والمربين والاسطبلات وعشاق الخيل في العالم .. معبرة عن سعادتها بمشاركة العارضين والمشترين والمربين وعشاق الخيل الذين يحضرون للتواصل وتطوير أعمالهم وخلق فرص فريدة من نوعها.

يُقام معرض دبي الدولي للخيل مع تطبيق بروتوكولات صارمة للسلامة والنظافة .. وقد أثبت مركز دبي التجاري العالمي قدرته على تقديم بيئة أعمال آمنة ومباشرة وتنظيم فعاليات عالمية المستوى وتنفيذ بروتوكولات سلامة على أعلى مستوى كما حدث في أسبوع جيتكس للتقنية – الفعالية التقنية المباشرة الوحيدة التي أقيمت في شهر ديسمبر عام 2020 واستقبل جيتكس في هذه الدورة عشرات آلاف الزوار حيث سجل 96 في المائة من الحضور المحلي والدولي رأيهم بأنها كانت تجربة آمنة أو عالية الأمان.

كما تم تشديد بروتوكولات السلامة المعتمدة في مركز دبي التجاري الدولي في معرض جلفود 2021 – الفعالية المباشرة الوحيدة في صناعة الأغذية خلال العام – في ظل توجيه وتعاون تام مع هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي لضمان الحصول على بيئة عمل تحظى بأعلى معايير السلامة. ويعد ارتداء أقنعة الوجه إلزامياً مع تطبيق التباعد الاجتماعي لضمان سلامة جميع الحاضرين.

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