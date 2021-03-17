محمد بن راشد يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة «دبي لسباق الخيل» و«دبي للفروسية»

المصدر: دبي - وام- خالد المهيري

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم «11» لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والقرار رقم «12» لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفروسية.

وتم تشكيل مجلسي الإدارة المُشار إليهما برئاسة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، وعُضويّة: محمـد عيـسى العضـب، وخليفة ثاني بن عبود الفلاسي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُلغى بموجب هذين القرارين كل من القرار رقم «17» لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والقرار رقم «18» لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذين القرارين، ويُعمل بالقرارين الجديدين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.

ومن جانبه تقدم اللواء خبير محمد عيسى العضب بعظيم الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقة سموه بتعيينه عضواً لمجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ومديراً عاماً للنادي، بالإضافة إلى عضوية مجلس نادي دبي للفروسية، متمنياً أن يكون على قدر هذه الثقة في خدمة الدولة بمجال الفروسية وسباقات الخيل محلياً وعالمياً.

وعن آخر الاستعدادات لكأس دبي العالمي، أكد اللواء خبير محمد عيسى العضب جهوزية كافة فرق العمل المختصة لانطلاق الحدث الكبير في يوبيله الفضي، والذي سيقام يوم 27 مارس الجاري.

وأضاف بأنهم حريصون كل الحرص على إيصال رسالة إلى العالم في ظل جائحة «كورونا» بأن الحياة مستمرة، مع تطبيقنا للإجراءات الاحترازية لسلامة المشاركين.

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