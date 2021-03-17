8 ملايين جوائز مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: (دبي- علي الظاهري)

أعلن نادي دبي للفروسية، عن الجوائز المخصصة للفائزين في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، المقرر إقامته من 23 لغاية 26 من شهر مارس الجاري في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، حيث يتجاوز إجمالي الجوائز المالية 8 ملايين درهم، إضافة إلى الجوائز العينية القيّمة وهي عبارة عن سيارات.

ويشتمل المهرجان على 4 سباقات وهي كأس السيدات، كأس الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وكأس جميلتي المخصص للأفراس، وجميعها لمسافة 120 كلم، والسباق الرئيسي «كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» لمسافة 160 كلم. وستشمل الجوائز في بعض السباقات الفائزين حتى المركز السبعين.

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