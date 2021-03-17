مضمار جبل علي يعلن تفاصيل سباقه الختامي «زعبيل 2»

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي عن تفاصيل السباق الـ 11 والختامي للمضمار الأصفر، والذي سيحمل اسم «سباق زعبيل 2»، ويقام بعد غدٍ برعاية «شادويل» وأذرعها العالمية، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي عن بُعد، والذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وسام شينسكي من هيئة الإمارات لسباق الخيل، والفنان بلال عبدالله، رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الأهلي، وطه أحمد طه مدير تحرير مجلة «العاديات»، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وسيشهد السباق الختامي إقامة سباق «جبل علي كلاسيك - اليوبيل الفضي»، وسباق سيحمل اسم الإعلامي الراحل محمد طه رئيس تحرير مجلة «العاديات» عضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية.

مقاييس

وأكد ميرزا الصايغ، أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها بسبب جائحة كورونا، إلا أن موسم سباقات مضمار جبل علي كان ناجحاً بكل المقاييس، في هذا الموسم فقدنا التواجد الجماهيري.

وأضاف: موسم المضمار الأصفر والذي يسدل ستارته الجمعة أظهر لنا عدداً من الأسماء اللامعة، وسباقاته تميزت بالإثارة ومخالفة التوقعات، كما رحب بتواجد مسرح دبي الأهلي في الحدث، وعن إقامة شوط باسم الإعلامي الراحل محمد طه، قال: إننا لا نستطيع أن نوفي الراحل الكبير حقه، إذ كان أخاً وصديقاً، ومثالاً للإعلامي المتواضع.

لفته من جانبه، تقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على الثقة الغالية التي يمنحها سموه لمضمار جبل علي بصفة دائمة، إذ ترعى إسطبلات سموه جميع أشواط السباق الختامي مع لفته كريمة من اللجنة المنظمة لسباقات سموه بإطلاق اسم الزميل المرحوم محمد طه على أحد الأشواط.

وأضاف: للعام الثاني على التوالي نتذكر سوياً مضمار كابانيللي وحضوره السنوي لرعاية أحد أشواط المضمار العريق، كما نعى الحلواني المهندس أحمد عتمان، والذي كان يمثل شركات النابودة خلال المؤتمرات الصحافية لسباقات المضمار الأصفر، واصفاً إياه بالأخ والصديق والشريك منذ أكثر من ربع قرن.

بدوره، عبّر الفنان بلال عبدالله، رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الأهلي عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في رعاية سباق الجمعة، موضحاً إنه شرف كبير لنا كفنانين بأن نشارك في الرعاية والوجود في سباقات المضمار الأصفر.

لمسة وفاء

من جهته، تقدم طه أحمد طه مدير تحرير مجلة «العاديات» بخالص الشكر والتقدير باسم أسرة الراحل محمد طه، والزملاء في مركز معلومات دبي لسباق الخيل ومجلة «العاديات»، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية للتفضل بالتوجيه بهذا التكريم غير المسبوق، عبر إطلاق سباق باسم أحد رواد الصحافة. كما تقدم أيضاً بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مؤسس وراعي هذا المضمار العريق، على جعل هذا الحدث ممكناً.

كما أشاد سام شينسكي من هيئة الإمارات لسباق الخيل بالموسم الكبير الذي قدمه مضمار جبل علي على الرغم من الغياب الجماهيري، موضحاً أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أن سباقات الخيل بشكل عام في الدولة تواصلت وهذا دليل على نجاحنا.

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