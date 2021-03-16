«الإمارات» يتألق في «تحدي دبي للبولو»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

فاز فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على «ترتوك هيسكث» بتسعة أهداف مقابل سبعة أهداف ونصف الهدف، ببطولة كأس تحدي دبي للبولو، المقامة بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ونجح فريق الإمارات في قلب تأخره في أول شوطين، إلى فوز كبير بالشوطين الثالث والرابع، وتغلب فريق باتستوني على فريق الشيخة علياء آل مكتوم، بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف. وتنطلق اليوم مرحلة الحسم على بطاقتي التأهل للمباراة الختامية، ويلتقي الإمارات مع بن دري، وبيلاندي مع باتستوني.

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