نجاح كبير لمزاد مربط دبي للخيول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجل مزاد مربط دبي للخيول العربية 2021 الذي أقيم في الميدان العشبي للمربط أول من أمس، نجاحاً كبيراً، فيما بلغ أعلى سعر بالمزاد 800 ألف درهم عن المهرة دي شفا وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي شرود، مما يفسر مستوى التنافس وحرص المشاركين على ضم إنتاج مربط دبي إلى مرابطهم وضخ دماء الخيول ذات الجودة العالية في برامج التربية والإنتاج لديهم.

وشهد المزاد الذي نظمته مؤسسة الإمارات لمزادات الخيول وأقيم على مدى 10 ساعات متواصلة، حضور عدد كبير من المزايدين، وبمشاركة قوية من المرابط والمربين والملاك الذين تفاعلوا مع الحدث عن بعد، وأكدوا حضوراً فعالاً في المزايدة والشراء، كما سجل المزاد متابعة عالمية عبر البث المباشر، مسجلاً 18.000 مشاهدة من مختلف قارات العالم.

وتزايد المشاركون في المزاد من الحاضرين في ميدان المزايدة وكذا المشاركون عن بعد، باهتمام كبير، وتراوحت أفضل الصفقات بين 450 ألف درهم و800 ألف درهم.

مبادرة

وسجل مربط دبي للخيول العربية مبادرة كريمة بتخصيصه مجموعة من شبوات فحل الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم والفحل العالمي دي سراج، كما تم تخصيص سحب بالقرعة على شبوة من ماكينة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم للجمهور.

الجدير بالإشارة أن سعر شبوة إف إيه إل رشيم تبلغ 20.000 دولار بينما تبلغ شبوة الفحل دي سراج 10.000 دولار، مما جعل من مكرمات مربط دبي في المزاد هدايا قيمة أسعدت المشاركين.

حرص أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالنتائج التي حققها مزاد 2021 معتبراً الحدث محطة قياسية في تاريخ مزادات المربط خاصة ومزادات الخيول العربية في المنطقة عموماً، وقال التوحيدي:«النجاح الكبير للمزاد جسد بوضوح حرص المرابط الوطنية والعالمية على الاستفادة من الجودة العالية لإنتاج مربط دبي، وتهانينا لكل المستفيدين، ونبارك لهم حسن اختيارهم وجهودهم الطيبة من أجل ضخ دماء جيدة لمرابطهم وإنتاجهم، ومشاركتهم في العمل النبيل المتمثل في تطوير إنتاج الخيل العربية الأصيلة، وهو مشروع عالمي يحمل مربط دبي مشعله منذ سنوات، ومستمر في رفع مستوياته».

من جهته أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن المزاد حقق أهدافه في المساهمة بانتقال السلالات الجيدة من الخيل العربية الأصيلة لأكبر عدد من المرابط في الداخل والخارج، وقال المرزوقي:«توقعنا أن يكون للمزاد هذا النجاح الكبير، لقد كان العديد من المهتمين يسألون عن موعده باستمرار حرصاً على الفوز بنصيب من الجودة التي يتمتع بها إنتاج مربط دبي من السلالات المتميزة، والخيول المباعة سيكون لها شأن في المواسم المقبلة على مستوى الإنجاز في البطولات والإنتاج في المرابط».

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