«نضرة» بطلة سباق حصن الحيل في مضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

توجت المهرة «نضرة» العائدة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بلقب سباق حصن الحيل لمسافة 1600 متر في الشوط الأول من الحفل الثالث عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي مساء أول من أمس والذي تألف من 6 أشواط وجاء فوز البطلة «نضرة» في الشوط المخصص للمهرات والفرسات، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف إيريك ليمارتنيل في زمن قدره 1:46:93 دقيقة وجاءت ثانياً بفارق عنق المهرة «مروج» لعلي خلفان بقيادة كليميت ليكو بوفر.

ونال «حكيم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لقب الشوط السادس من سباق حصن الفلية لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة، الأبرز والأعلى في الحفل بقيمة جوائز 100 ألف درهم، بقيادة الفارس جيم كرولي في زمن قدره 1:24:07 دقيقة.

هاتريك النابودة

وحققت خيول خالد خليفة النابودة هاتريك الحفل بنيل 3 ألقاب متتالية، كانت البداية في الشوط الثاني من سباق حصن الفهيدي لمسافة 1400 متر والمخصص للمبتدئة، وذهب اللقب إلى «أيه إف درس» بقيادة الفارس تاج أوشي بزمن قدره 1:35:30 دقيقة.

وحقق النابودة فوزه الثاني في الشوط الثالث من سباق متحف المحطة لمسافة 1400 متر عن طريق «إيه إف مصنف» بقيادة تاج أوشي أيضا في زمن قدره 1:22:54 دقيقة.

وواصلت خيول النابودة تألقها في الشوط الرابع من سباق «حصن الغيل» لمسافة 1200 متر لتكمل الثلاثية بواسطة الفرس «إيه إف تغزل» بقيادة مالين هولمبرج بزمن قدره 1:19:36 دقيقة.

كأس الوثبة

وانتزع «مايرومون» لحسن الجسمي لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر بقيادة الفارس جيسوس روزاليس، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:31:72 دقيقة.

شهد السباق اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والذي كرم الفائزين في الشوط السادس، بجانب كيم أيلتون مدير نادي أبوظبي للفروسية وعدد من ملاك الخيول والمدربين والمهتمين بشأن الخيل.

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