«مرجان» بطل كأس الوثبة في تولوز

المصدر: تولوز - البيان الرياضي

توج الجواد «مرجان» بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، «بري ديجوراس تو»، الذي أقيم أول من أمس بمضمار تولوز الفرنسي، ويأتي تنظيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وشارك في السباق الذي يقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجائزته 14.000 يورو، 14 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، وتميز بالإثارة حتى الأمتار الأخيرة.

وتمكن «مرجان» من خطف الفوز بفارق أنف عن «هزام» مسجلاً زمناً وقدره 1:38:30 دقيقة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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