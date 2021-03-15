تينا لوند بطلة «دولية دبي لقفز الحواجز»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّجت الفارسة الدنماركية تينا لوند على صهوة جوادها «كاراللو» بكأس بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي نظمها نادي دبي للفروسية، على ميدان مركز الإمارات للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ورعاية لونجين. وشارك في جائزة لونجين الكبرى، 39 فارساً وفارسة، وانتقل 6 منهم للتمايز، ونجحت الفارسة الدنماركية المتألقة تينا لوند في إكمال التمايز دون خطأ على صهوة جوادها «كاراللو» في زمن سريع بلغ «46.32» ثانية ومنحها لقب بطولة دبي 2021، متقدمة على الفارس عبدالله حميد المهيري مع الفرس «شا شا شا 7»، ونال الفارس عبدالله محمد المري بصحبة الفرس «سما دبي» جائزة المركز الثالث.

وتمكن الفارس الروسي فلاديمير توغانوف من الفوز بجائزة المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في بطولة دبي، على صهوة جواده «تولوم».

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