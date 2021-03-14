المهيري يتأهل إلى «مونديال الحواجز»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

تأهل الفارس الإماراتي عبدالله حميد المهيري من نادي الشارقة للفروسية والسباق لنهائي كأس العالم لقفز الحواجز 2021، المقرر في مدينة غوتنبرغ بالسويد من 30 الجاري حتى 4 أبريل، وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يتأهل فيها المهيري بصحبة فرسه «تشا تشا تشا 7»، للمونديال إذ تأهل للمرة الأولى لكأس العالم بالسويد 2019، والثانية في لاس فيغاس بأمريكا عام 2020، وتمنى المهيري أن يمثل الدولة بصورة مشرفة في المحفل العالمي.

ونال المهيري بصحبة «تشا تشا تشا 7» المركز الأول بكأس صاحب السمو رئيس الدولة 2021، وكأس صاحب السمو حاكم الشارقة عامي 2019 و2021، وفي كأس الأمم في إسبانيا، 2018، وفي الجائزة الكبرى بمهرجان الدرعية بالسعودية عام 2019.

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