إسطبلات F3 تحتفظ بلقب تحدي سيح السلم للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

حافظت إسطبلات F3 على لقب تحدي سيح السلم للقدرة الذي أقيمت منافساته أمس لمسافة 120 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة، وجاء تألق F3 عن طريق الفارس عبدالله غانم المري الذي توج بالكأس على صهوة الجواد «تيم آمي» مسجلاً زمناً قدره 4.26.24 ساعات، وعزز الفارس سعيد أحمد جابر الحربي انتصارات F3 بعد انتزاعه المركز الثاني على صهوة الجواد «فاندال دي بيسي»، مسجلاً زمناً قدره 4.26.24 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية جوليا سبيلانزون على صهوة الجواد «أكرم دي فلازينز» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.26.41 ساعات.

بعد نهاية السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء خبير محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى.

تنظيم

من جانبه، قال الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، إن السباقات تميزت بالتحدي الساخن والتنافس الشريف بين الفرسان المشاركين من مختلف الإسطبلات في الدولة، مشيداً بالتنظيم والشكل الذي خرجت به السباقات، مؤكداً أن تطور رياضة القدرة والسباقات في الدولة لم يأتِ من فراغ، وإنما بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام سموه مما أثمر عنه نمو وازدهار هذه الرياضة بشكل دائم.

نجاح

بدوره، أكد اللواء خبير محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، نجاح الفعاليات التي احتضنتها مدينة دبي الدولية للقدرة في اليومين الماضيين عبر تحدي سيح السلم الذي توجت به إسطبلات «F3» وكأس الوصل للقدرة الذي فازت فيه إسطبلات «SS»، مشيداً بالمشاركة الناجحة والمنافسة القوية رغم تأثر حجم المشاركة نسبياً بسبب البرمجة المضغوطة لسباقات الموسم في ظل تقارب مواعيد السباقات من بعضها في مختلف قرى القدرة في الدولة ولاسيما أن الموسم شارف على الانتهاء، والجميع يسعى للمحافظة وتجهيز خيوله من أجل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي تم افتتاح عملية التسجيل فيه أمام الراغبين بالمشاركة.

شكر

كما توجه الفارس عبدالله غانم المري بطل السباق بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللامحدود لرياضة القدرة، متوجهاً كذلك بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمناسبة فوز إسطبلات F3 حيث تعتبر توجيهات سموه هي كلمة السر لهذا التألق.

وأوضح المري لـ«البيان الرياضي»، أن فرسان F3 التزموا بخطة واضحة من المرحلة الأولى تهدف إلى التعامل مع مجريات السباق بمستوى يوازي قدرات وإمكانيات الخيول لديهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز