490 ألف درهم جوائز سباق مضمار أبوظبي اليوم

المصدر: (أبوظبي- أحمد عيسى)

ينظم نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم حفل سباقاته الثالث عشر الذي يقام على المضمار العشبي للنادي ويتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير للمهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل 78 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 490 ألف درهم.

وينطلق الحفل عند الخامسة مساء في الشوط الأول على لقب سباق «حصن الحيل» لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً من الأفراس والمهرات بجوائز مالية 80 ألف درهم، وفي الشوط الثاني يقام سباق «حصن الفهيدي» المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر بجوائز 80 ألف درهم ومشاركة 14 خيلاً تسعى لتحقيق فوزها الأول بكل قوة.

فيما يشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر تحدياً مثيراً بين مجموعة من الخيول القوية التي يبلغ عددها 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، وينتقل الحفل إلى الشوط الرابع لمسافة 1200 متر والذي يشهد مشاركة 10 خيول وتبلغ الجوائز المالية 80 ألف درهم.

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