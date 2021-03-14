«الإمارات» يتوّج بلقب إعمار ماستر للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات، إلى التتويج بكأس إعمار ماستر للبولو 2021، عقب فوزه على فريق زيدان بنتيجة تسعة أهداف مقابل أربعة أهداف في ختام النسخة الثانية للبطولة التي أقيمت بنادي دبي للبولو والفروسية بدبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي، ويبلغ مجمل جوائزها 120 ألف درهم.

وقام محمد العبار وبحضور خالد الياسي مدير الضيافة بنوادي إعمار العقارية، بتسليم فريق الإمارات كأس البطولة.

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادتها بالفوز على فريق كبير بقدرات زيدان الذي يضم نخبة من اللاعبين المميزين، والذي تأهل إلى النهائي من غير أن يخسر أية مباراة، وقالت سموها: حصولنا على اللقب جاء مستحقاً بفضل الأداء الجماعي للفريق.

وأضافت سموها: إن هذا الفوز له طعم خاص تمثل في الاحتفاظ باللقب للسنة الثانية على التوالي، رغم التطور الذي تشهده البطولة من حيث زيادة عدد الفرق المشاركة إلى جانب ارتفاع «الهانديكاب» للاعبين، وهذا بالتأكيد ينعكس بشكل إيجابي على المستوى الفني للبطولة.

وفي ختام حديثها وجهت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الشكر والتقدير لمحمد العبار راعي حفل الختام وراعي البطولة لحرصه على توفير سبل النجاحات لهذه البطولة التي تعتبر من ضمن أهم البطولات بالموسم، كما واصلت شكرها لنادي دبي للبولو والفروسية محتضن ومنظم البطولة بنسختها الثانية، وشكرت جميع عناصر فريقها.

إشادة

وأشاد محمد العبار بالمستوى الفني الذي قدمه الفريقان في المباراة ونجاح فريق الإمارات الذي قادته بحنكة واقتدار الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في الفوز بالكأس وللمرة الثانية على التوالي.

وواصل حديثه الخاص مع «البيان الرياضي» قائلاً: يبدوا أن نادينا «فأل خير» على سموها، موجهاً لسموها التهنئة، كما أشاد ببقية الفرق المشاركة .

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