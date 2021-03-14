«مذهل» بطل سباق رماح في المضمار العيناوي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تألق الجواد «مذهل» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفاز بلقب رماح في الشوط الخامس للخيول المبتدئة، لمسافة 1600 متر، وبينما احتدم التنافس في الانطلاقة الأولى للسباق، ركض الجواد الرمادي بإشراف أريك ليمارتنيل، وقيادة انتونيو فريزو، برشاقة لينجح في تجاوز منافسيه بجدارة، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 01:52:04 دقيقة بفارق 2:75 طول عن وصيفه.

وكان المضمار العيناوي نظم السباق أول من أمس بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام المضمار، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجانات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وفاز الجواد «منور» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وقيادة أنطونيو فريزو، بلقب سباق الخبيصي في الشوط الثاني للخيول المبتدئة «توليد الإمارات» لمسافة 2000 متر، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:23:42 دقيقة.وتألق الجواد «داجو لوتوا» للرحماني للسباقات، وقيادة أنطونيو فريزو، وتصدر سباق بطولة العين للميل الفئة الثالثة للخيول العربية الأصيلة بالشوط السادس، لمسافة 1600 متر،

وحقق الجواد «أيه أف رمز» لخليفة محمد مطر النيادي، المركز الأول، في سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، بالشوط الأول لمسافة 1400 متر «تكافؤ».

وتوج الجواد «أيه أف يا هوي»، لخالد خليفة النابودة، بلقب الجيمي في الشوط الثالث، لمسافة 2000 متر «تكافؤ».

وظفر المهر«عاصف»، لمحمد راشد السعدي، بلقب القطارة في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر «تكافؤ».

وحقق الجواد «رايج» لررر للسباقات، لقب «الساد» في الشوط السابع والأخير بالأمسية لمسافة 1000 متر، «تكافؤ».

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