176 مشاركاً في 4 سباقات تأهيلية بقرية بوذيب

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

اختتمت، أمس، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباقات بوذيب التأهيلية للقدرة والتحمل 2021، التي نظمها اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة عدد من الإسطبلات العامة والخاصة.

وشهدت مسارات السباق في قرية بوذيب أربعة سباقات تأهيلية، بمشاركة نحو 176 فارساً وفارسة بخيولهم، وانطلقت السباقات التأهيلية بسباق 120 كلم «نجمتين»، بمشاركة 6 فرسان وفارسات، فيما كانت انطلاقة سباق 100 كلم تأهيلي «نجمة واحدة» بمشاركة 16 فارساً وفارسة.

وكان سباق 40 كلم التأهيلي، أقيم بمشاركة 90 فارساً وفارسة، فيما اجتذب سباق 80 كلم التأهيلي 64 فارساً وفارسة.

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