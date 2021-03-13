«ديزرت بيس» لجودلفين يتألق في مضمار «ميدان» العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

تواصلت الإثارة و القوة في السباق الـ17 لمضمار «ميدان» العالمي والذي أقيم يوم الأول من أمس برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، إذ حقق «ديزرت بيس» لجودلفين لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، فيما اقتنص «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر.

وتوج «مشاكل» لسالم راشد بن غدير بلقب الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1600 متر.

وشهدت الأمسية تألق المدرب ساتيش سيمار والفارس فرناندو جارا اللذين حققا ثنائية في السباق.

«ميجور سينامون» نجم الافتتاح

حقق «ميجور سينامون» لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر برعاية «بيرتون من عزيزي» والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب مجيب رحمان مسجلاً زمناً قدره 1.11.29 دقيقة وبفارق طولين عن «أجمل» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «كوكوباي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«المرعب» بطل الثاني

ظفر «المرعب» لـ«حرمش للسباقات» بلقب الشوط الثاني لمسافة 1900 متر برعاية «بارك أفنيو من عزيزي» والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 1.57.96 دقيقة وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن «تولمونت» لحمد راشد غدير بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «كوزمو كريمر» لـ«مزرعة كيدار - فرانكي اوكونور» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

«ريمورز» يتوج بالثالث

اقتنص «ريمورز» لـ«اسطبلات الرشيد» لقب الشوط الثالث لمسافة 2000 متر برعاية «ريفييرا من عزيزي» والبالغة قيمة جوائزه 102 ألف و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 2.03.46 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «برايت ستار» لجودلفين بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «فيرو كينج» لعلي العنيزي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«مشاكل» نجم الرئيس

توج «مشاكل» لسالم راشد بن غدير بلقب الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1600 متر برعاية «مينا من عزيزي» والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.36.39 دقيقة وبفارق 7 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ذو ستورم» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل ثالثاً «هوى بلادي» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب راشد بورسلي.

«ديزرت بيس» يظفر بالخامس

اقتنص «ديزرت بيس» لجودلفين لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «كريك فيوز من عزيزي» والبالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.36.98 دقيقة وبفارق رأس عن «هومسبين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس خوسيه سانتياجو وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«شرم» مسك الختام

ظفر «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر برعاية «الفرجان من عزيزي» والبالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.23.63 دقيقة وبفارق رقبة عن «كاليفورنيا جمبو» لأحمد بلقاسم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «دبل أورب» للشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

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