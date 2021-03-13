ساتيش سيمار: ترقبوا «شرم» في الموسم المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب ساتيش سيمار عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية في السباق الـ17 لمضمار «ميدان» يوم الأول من أمس.

وقال ساتيش سيمار عن بطل الشوط السادس «شرم»: (إنه لشرف كبير تحقيق الفوز لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأتقدم بخالص الشكر باسمي واسم فريق العمل على ثقة سموه الغالية بنا).

وأضاف: (أنا سعيد جداً بالأداء الذي قدمه «شرم» في الشوط، وكنا نعلم بأنه سيقدم أداء متميزاً في السباق، وسوف نقوم بإعداده للموسم المقبل).

وعن «ريمورز» بطل الشوط الثالث، قال ساتيش سيمار إن البطل قدم أداء باهراً، مضيفاً إنه توقع هذا الأداء وخاصة أنه كان دائماً يحتل المركزين الثاني والثالث في السباقات التي شارك فيها.

وأشار ساتيش سيمار إلى أنه سوف يتم إعداد «ريمورز» للمشاركة في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي العام المقبل.

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