سالم بن غدير: «مشاكل» أثبت جدارته

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد سالم بن غدير بالأداء الذي قدمه «مشاكل» والذي اقتنص لقب الشوط الرئيسي يوم الأول من أمس.

وقال سالم بن غدير، إن مشاركة البطل في السباق جاءت للتأكد من قوة البطل وقدرته على المنافسة، عقب الظروف التي مر بها «مشاكل» خلال رحلته للمشاركة في شوط «ديربي السعودية» ضمن أمسية «كأس السعودية» الشهر الماضي، إذ لم يتمكن البطل من التدرب بالشكل المطلوب هناك، ولكن خلال مشاركته في «ميدان» أثبت قوته وجدارته، والدليل الفوز باللقب وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وأضاف سالم بن غدير بأنه ليس هناك أي سبب يمنع مشاركة البطل على المسافات القصيرة بسبب السرعة التي يتمتع بها البطل بالإضافة إلى نسله المميز.

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