نجاح باهر لمهرجان سباقات منصور بن زايد بالسعودية

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

توج الجواد «أيهم عذبة» لمربط حكاية، بإشراف محمد العنزي، وقيادة أحمد الطيار، بلقب الشوط الرئيسي لكأس سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، الذي أقيم أول من أمس، بميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود للخيل العربية في العاصمة السعودية الرياض.

وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان امتداداً للتعاون المستمر بين السعودية والإمارات في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

وجاء فوز «أيهم عذبة» ابن «منجز» بكأس الشوط السادس والرئيسي لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات، والبالغ جائزته 80.000 ريال سعودي، بعد أن تخطى بمهارة منافسيه في الرميات الأخيرة، ومسجلاً 2:00:19 دقيقة.

وخطف الجواد «نبيل الخالدية الثاني» لمتعب حمد آل رشيد، وبإشراف هادي آل رشيد، وبقيادة فريدة من الفارس عادل الفريدي نجومية الشوط الأول لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» عمر 3 سنوات فقط، ومسجلاً 1:30:91 دقيقة.

وفرض الجواد «جازم عذبه» لمحمد علي آل مزوي، وبإشراف المالك نفسه أسلوبه، ليتفوق ببراعة وبفارق مريح في كأس الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة «مبتدئة» عمر 4 سنوات فقط، ومسجلاً 1:33:16 دقيقة.

وحصدت الفرس «مليحة سيالة» لمربط سيالة، بإشراف ريعان البراهيم، وقيادة فهد الجبر، كأس الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، مسجلة فوزها الخامس بعد أداء استثنائي، وبزمن 1:47:58 دقيقة.

وحقق الفارس عادل الفريدي ثنائية، حين قاد «نوفل الخالدية» لإسطبلات الخالدية، بإشراف مطلق بن مشرف، لفوز بفارق كبير في سباق كأس الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة سعودية الأصل والمنشأ، ومسجلاً 2:01:82 دقيقة.

وخطف الفارس عبدالله الراشد على صهوة المهرة «شارقة الخالدية» لمربط الرياض، بإشراف فهد العريني، وبعد مجهود خارق طوال مجريات السباق، فوزاً صارخاً بكأس الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول العربية، ومسجلاً 2:01:56 دقيقة.

وبلغ إجمالي الجوائز المرصودة للمهرجان الذي تألف من 6 أشواط، 300 ألف ريال سعودي، وبمشاركة قياسية بلغت «72» خيلاً من الخيول العربية الأصيلة، وشهدت الأمسية نجاحاً غير مسبوق لفعاليات النسخة الأولى.

شهد السباق وتوج الفائزين أحمد محمد الطنيجي، نائب سفير دولة الإمارات في السعودية، بحضور الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود المشرف العام لمهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي، ومرشد أحمد الرميثي القنصل العام للدولة في السعودية، صالح النعماني من مراسم وتشريفات السفارة، وعدد من المسؤولين وملاك الخيول المشاركة في السباق.

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