«النخبة» في تحدي سيح السلم اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

تستأنف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم منافساتها اليوم عبر تحدي سيح السلم المفتوح لمسافة 120 كلم الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحاً بمشاركة نخبة الفرسان والإسطبلات من مختلف أنحاء الدولة.

وتسعى إسطبلات F3 إلى المحافظة على اللقب، الذي توج به الفارس حمدان أحمد المري في النسخة الماضية على صهوة الجواد «ابشيك كوتيلاس»، بينما جاء في المركز الثاني السريلانكي دوسيانثان بانير على صهوة «بلقان كازان» لإسطبلات البوادي، وفاز بالمركز الثالث الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الجواد «الطارق» لإسطبلات M7.

وكانت مدينة القدرة قد استضافت أول من أمس كأس الوصل للإسطبلات الخاصة الذي حافظت فيه إسطبلات SS على اللقب بعد أن توج الفارس منصور الفارسي بالكأس على صهوة الجواد «صامد».

بينما حلت في المركز الثاني الفارسة الاورغويانية لوبا ليوني على صهوة الفرس «اس ام فا جونيتا» لإسطبلات الكمدة، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد محمد المهيري من إسطبلات SS على صهوة «آر بي انفيرنو».

جوائز قيمة

وكشف نادي دبي للفروسية، عن تقديم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيمة بقيمة 200 ألف درهم والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم والفائز بالمركز الرابع 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس لغاية المركز العاشر 30 ألف درهم.

وينقسم إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «المسار الأصفر» تليها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية 35 كم «المسار الأحمر»، تليها راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة 25 كم «المسار الأزرق» بعدها راحة إلزامية لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كم «المسار الأبيض».

إجراءات احترازية

وطالبت اللجنة المنظمة بالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وعدم التجمهر وارتداء الكمامات والحرص على التعقيم باستمرار في مختلف المرافق في منطقة السباق.

كما وضعت اللجنة مجموعة من الضوابط والشروط للمشاركة في السباق، أبرزها أن لا يتجاوز عدد الخيول المشاركة من كل إسطبل 4 خيول، وأن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، والحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

اجتماع

وسيعقد ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ، ونوّهت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل ﻗﺒﻞ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ لعملية الفحص ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ، وسيتم استبعاد ﺃﻱ ﺧﻴﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻭ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮاً على ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ الطبي ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ.

ويمنع استخدام ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭالمهماز ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺟﺪاً ويجب إعطاء الخيل حرية حركة الرأس، ولا يسمح للسيارات المصاحبة للفارس أثناء السباق التقرب من مسارات الخيول بشكل قد يتسبب في إعاقتها أو يؤثر على مسار المنافسة ولا يسمح بتقديم الدعم «مياه التبريد» من داخل السيارات وسوف يعاقب الفارس في حال مخالفة هذه اللوائح، ويمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كلم من خط النهاية، وفي حالة المخالفة سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.

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