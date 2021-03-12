الخيول تتوافد على «ميدان».. والحدث بلا حضور جماهيري

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن إقامة منافسات النسخة 25 من كأس دبي العالمي في 27 الجاري، من دون حضور جماهيري، ويُسمح بالحضور فقط للمشاركين والرسميين ووسائل الإعلام، وتجري فعاليات يوم السباق الأكثر إثارةً وفقاً للمعايير المعتمدة، وسيتم تسجيل النتائج بصفة رسمية، ويقوم نادي دبي لسباق الخيل باتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة في الدولة بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.



ويحتفل كأس دبي العالمي هذا العام بيوبيله الفضي، وسط مشاركة أقوى وأبرز الخيول العالمية والتي سوف يتم الإعلان عنها رسمياً في الأيام المقبلة، التي تسبق الحدث العالمي، فيما بدأت الخيول المشاركة في التوافد إلى الدولة والتدرب على أرضية مضمار «ميدان» العالمي.ودعا نادي دبي لسباق الخيل الجماهير المحبة لسباقات الخيل إلى متابعة مجريات السباق العالمي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث الكبير @DUBAIWORLDCUP، وعلى قناة «يوتيوب» الخاصة بسباقات ميدان.



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