«الإمارات» و«زيدان» في نهائي «إعمار ماستر» للبولو اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يلتقي في الرابعة والنصف عصر اليوم، فريقا الإمارات، بقيادة الفارسة المتألقة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق زيدان السعودي، بقيادة الأمير سلطان الفيصل، في ختام بطولة «إعمار ماستر» للبولو، والتي تحظى بدعم مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي دبي للبولو والفروسية، بمشاركة 6 فرق بتصنيف 12 هانديكاب، في ختام مثير لا يقبل أنصاف الحلول ولا التعويض.

يسبق الختام، مباراة المركزين الثالث والرابع، وتجمع فريقي «إيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش.

طموح الفوز

ويدخل فريق الإمارات مباراة اليوم، بطموح الفوز، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبها كوكبة متجانسة من اللاعبين، الذين أكدوا حضوراً قوياً خلال البطولة، وهم لوكاس مونتفيردو«3 جول»، وبينجامين بانيلو «6 جول»، وماكسميلانو مالكازا«3 جول».

وبنفس طموح الفوز بلقب النسخة الثانية، والأولى له بمشواره بالبطولة، يخوض فريق زيدان، بقيادة الأمير السعودي سلطان الفيصل، المباراة المفصلية مع فريقه، المكون من اللاعبين سيمون برادو «5 جول»، ومانويلا بلازا «6 جول»، الغراندو غوالاند «2 جول».

«إيه إم» وبنجاش

أما مباراة المركز الثالث، وتجمع بين فريقي (إيه إم)، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، ومعها فريقها المكون من اللاعبين سانتوس اليريرتي 1 جول، وبابلو اورغيزا 4 جول، وجسينتو كروتو 7 جول، بمواجهة فريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، ومعه اللاعبون فاكوندو 2 جول، وماركو 3 جول، وفيدريك 5 جول.

مشوار النهائي

وفي مباراتي الجولة الثانية بالدور قبل النهائي، شهدت تحديد طرفي النهائي، بفوز فريقي الإمارات وزيدان، على فريقي أبوظبي وغنتوت، وخلال المباراة الثانية، قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للنهائي بجدارة، عقب فوز مستحق على فريق غنتوت بنتيجة ثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف، بسيطرة مطلقة، لعباً ونتيجة، خلال الأشواط الأربعة، والتي بدأت بثلاثة أهداف، مقابل هدف في الشوط الأول، وهدف لكل فريق في الشوط الثاني، وهدفين مقابل هدف في الثالث (6 - 3)، وانتهت المباراة بفوز مستحق 8 - 4، ليبلغ الفريق النهائي.

فوز زيدان

ونجح فريق زيدان، بقيادة الأمير السعودي سلطان الفيصل، في بلوغ النهائي، بفوزه على فريق أبوظبي، وبنتيجة 8 - 6، وجاء الشوط الأول لصالح زيدان بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني، أضاف فريق زيدان ثلاثة أهداف مقابل هدفين لأبوظبي، لتصبح النتيجة (5 - 2)، وعزز فريق زيدان تقدمه في الشوط الثالث، بثلاثة أهداف مقابل هدف (8 - 3)، واطمأن فريق زيدان للنتيجة مبكراً، بعكس فريق أبوظبي، الذي نشط لتغيير النتيجة، ولم يفلح، رغم تسجيله 3 أهداف، لتنتهي المباراة 8 -6.

برنامج حافل

ويبدأ برنامج مهرجان الختام، باستقبال الضيوف وكبار الشخصيات والرعاة بالمقصورة الرئيسة بالنادي، وتقام مباراة «إيه إم» مع بنجاش، في الثالثة إلا ربعاً، وتتبعها مباراة لصغار اللعبة بين فريقي الإمارات ونون للبولو، ويدخل في الرابعة والربع عصراً طرفا المباراة النهائية لأرض الملعب، ثم عزف السلام الوطني للإمارات والسعودية، ثم تنطلق المباراة النهائية بين فريقي الإمارات وزيدان، يعقبها مراسم حفل الختام، حيث يقوم راعي الحفل بتكريم وتتويج المميزين وأصحاب الألقاب، والفرق الأربعة أطراف مباراتي النهائي، بالكؤوس والهدايا.

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