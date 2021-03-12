مباراتان في افتتاح تحدي دبي للبولو

المصدر: (دبي ـ فائز بجبوج)

تنطلق اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بطولة تحدي دبي للبولو، بمباراتين ويلعب ايفزا مع بن دري، وبيلاندي مع الذئاب، ويمثل فريق ايفزا طارق الحبتور وخلف الحبتور وسيجوندو وامادوري، فيما يضم فريق بن دري خالد بن دري وراشد بن دري وباتستوني وجريجوري، ويمثل فريق بيلاندي محمد الحبتور ونارنجتون وجاليرمو وبانرايف، ويضم «الذئاب» حبتور الحبتور وتي بي سي وكيان هول وتوماس بريسفورد.

تستمر منافسات البطولة حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 8 فرق وبهانيكاب 10 جول، وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى فرق الشيخة علياء آل مكتوم وذئاب دبي وبيلاندي وباتستوني، والثانية فضمت فريق الإمارات وايفزا وبن دري وتراتوك هيسكث.

وأكد محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو عن سعادته بتنفيذ المنافسات وسط إجراءات احترازية وبروتوكول صارم حفاظاً على صحة الجميع وقال: ما تم تنفذه خلال كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية نموذج يُحتذى، وما كان ليتحقق لولا تعاون والتزام الفرق المشاركة وجهود فرق العمل.

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