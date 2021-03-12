منصور الفارسي يحلق بكأس الوصل للقدرة

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

حافظت إسطبلات SS على كأس الوصل للقدرة للإسطبلات الخاصة، الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لمسافة 120 كلم، وجاء الفوز بالمركز الأول بواسطة الفارس منصور الفارسي الذي توج باللقب على صهوة الجواد «صامد» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 4.25.51 ساعات.

واحتلت المركز الثاني الفارسة الاورغويانية لوبا ليوني على صهوة الفرس «اس ام فا جونيتا» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 4.28.33 ساعات، وعزز الفارس سعيد محمد المهيري انتصارات إسطبلات SS بعد انتزاعه المركز الثالث على صهوة «آر بي انفيرنو»، مسجلاً زمناً قدره 4.35.21 ساعات.

وحققت المركز الرابع الفارسة طاهرة إبراهيم على صهوة الجواد «تونكي دي بو ارشي» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 4.36.25 ساعات، يليها في المركز الخامس الفارس بريان فيريرا على صهوة «داكار» لإٍسطبلات مطر للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.49.29 ساعات، وحقق المركز السادس الفارس الأورغوياني فيدريكو فيربر على صهوة الفرس «لا سولداد» لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 4.53.16 ساعات، تلته في المركز السابع مواطنته ماريا سيسيليا على صهوة الجواد «زابيفاكا» لإسطبلات العين، مسجلة زمناً قدره 4.54.03 ساعات.

تتويج

وقام يوسف الملا نائب مدير عام نادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق، وتسلم الفارس منصور الفارسي كأس المركز الأول، وجائزة نقدية 200 ألف درهم.

ونالت الفارسة لوبا ليوني كأس المركز الثاني و180 ألف درهم، والفارس سعيد المهيري كأس المركز الثالث و160 ألف درهم، فيما نالت الفارسة طاهرة إبراهيم صاحبة المركز الرابع 50 ألف درهم والفارس بريان فيريرا صاحب المركز الخامس 35 ألف درهم فيما حصل كل من أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر 30 ألف درهم.

المرحلة الأولى

وبالعودة لمجريات السباق، تصدر الفارس سعيد علي السبوسي المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» ممتطياً صهوة «كورتيارد ايبونا» لإسطبلات العزم، مسجلاً زمناً قدره 1.25.14 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الأورغويانية لوبا ليوني فاريلا على صهوة «اس ام فاجوانيتا» لإسطبلات الكمدة مسجلة زمناً قدره 1.25.33 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس محمد سهيل الكتبي على صهوة «برونو دي تشيا» لإسطبلات ماس، مسجلاً زمناً قدره 1.25.38 ساعة.

وجاء في المركز الرابع الفارس محمد الشبلي على صهوة «اتش إم هيرو» لإسطبلات بن حم، مسجلاً زمناً قدره 1.25.38 ساعة، يليه في المركز الخامس الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «تهاني» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 1.25.52 ساعة، وحل في المركز السادس الفارس سعيد محمد المهيري على صهوة «آر بي انفرنو» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 1.25.55 ساعة.

الكتبي يتصدر «الثانية»

وتصدر الفارس محمد سهيل الكتبي المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر» مسجلاً زمناً قدره 2.43.09 ساعة، وجاء ثانياً الفارس محمد الشبلي مسجلاً زمناً قدره 2.43.15 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم حمد الكتبي على صهوة «ابسولوت دو فونبيرول» لإسطبلات SM، مسجلاً زمناً قدره 2.43.19 ساعة.

وحقق المركز الرابع الفارس محمد أحمد المزروعي على صهوة «جرب أرجنتو أوف مروان» لإسطبلات المري، مسجلاً زمناً 2.43.34 ساعة، يليه في المركز الخامس الفارس سعيد محمد المهيري مسجلاً زمناً قدره 2.43.40 ساعة، وقفزت الفارسة ليلى المرزوقي إلى المركز السادس بدلاً من الحادي عشر على صهوة «سانيسغنس مواتزن»لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 2.44.06 ساعة.

المهيري يتزعم الثالثة

تزعم الفارس سعيد محمد المهيري المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» مسجلاً زمناً قدره 3.44.50 ساعات، وحافظ على مركزه الثاني الفارس محمد راشد الشبلي مسجلاً زمناً قدره 3.46.54 ساعات، وعادت الفارسة لوبا ليوني إلى مجموعة الصدارة بعد أن حلت في المرحلة السابقة في المركز العاشر، مسجلة زمناً قدره 3.46.57 ساعات.

وواصل الفارس منصور الفارسي زحفه إلى المقدمة وإحراز المركز الرابع بعد أن حل تاسعاً في المرحلة السابقة والتاسع عشر في المرحلة الأولى، ممتطياً صهوة «صامد» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 3.47.48 ساعات، تليه في المركز الخامس الفارسة ليلى المرزوقي مسجلة زمناً قدره 3.48.14 ساعات.

البطل: منافسة شرسة وصعبة

أعرب منصور الفارسي الفائز بالمركز الأول عن سعادته بانتزاع لقب كأس الوصل للقدرة بعد منافسة شرسة وصعبة شهدها السباق، وتوجه البطل بالتهنئة إلى مالك الإسطبل سلطان بن علي السبوسي بمناسبة هذا الفوز مقدراً الثقة التي أعطاها مالك الإسطبل لامتطاء صهوة الجواد البطل «صامد».

وتعتبر هي المشاركة الثانية له مع الحصان الذي امتطاه في الموسم الحالي في سباق كأس حتا للقدرة وحقق معه المركز الثاني، وكانوا على ثقة كبيرة بأن يقدم الحصان أفضل ما لديه في هذا السباق الذي لم يخيب الظن فيه وكسب الرهان رغم صعوبة المنافسة التي اشتدت حتى الأمتار الأخيرة من السباق.

وأشار الفارسي إلى أنه رغم انخفاض عدد المشاركين نسبياً في السباق، إلا أن مجريات السباق خالفت التوقعات، حيث كان الجميع يعتقد بأن السباق سيتميز بالهدوء وانخفاض السرعات قياساً بأعداد المشاركين، إلا أن المشهد كان مختلفاً بسبب وجود صفوة الخيول المشاركة مما أدى إلى رفع وتيرة وإيقاع السباق من المرحلة الأولى إضافة إلى أن المشهد الأخير في السباق تميز بوجود منافسة قوية.

سعيد المهيري: أتطلع إلى الأفضل دائماً

وأبدى الفارس سعيد المهيري الفائز بالمركز الثالث، سعادته باعتلاء منصة التتويج، وقال إن السباق لم يكن سهلاً في مختلف المراحل، مؤكداً أنه يتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة من الموسم وخصوصاً في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر.

وتوجه المهيري بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد وسباقات القدرة والتحمل.

«دبي الدولية القدرة» جاهزة لتحدي سيح السلم

أكملت اللجنة المنظمة جاهزيتها لاستضافة تحدي سيح السلم المفتوح لمسافة 120 كلم الذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة غداً ويشهد صراعاً ساخناً بين أقوى الإسطبلات في الدولة، وسيقام السباق على أربع مراحل موزعة كالتالي: المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

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