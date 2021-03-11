79 خيلاً في السباق 17 لمضمار «ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق قي تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق الـ 17 لمضمار «ميدان» العالمي، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، وبمشاركة 79 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط الستة 570 ألف درهم.

الشوط الرئيس

وسيكون الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1600 متر، برعاية «مينا من عزيزي»، والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، محط أنظار عشاق السباقات، بمشاركة 7 خيول، أبرزها «ميامي جوي» لطارق سعيد حميد الطاير، «ذو ستورم» لمالكه البشير سالم الحراري، «هوى بلادي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «ما يهاب» لمالكيه حسن مفرح العجمي وفوزي ناس، «مشاكل» لسالم راشد غدير، «الباقر» و«أنبار» لـ «إسطبلات الرشيد».

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1200 متر، برعاية «بيرتون من عزيزي»، والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «كوكوباي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«بن محرر» للشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة وفوزي ناس، و«كروجو» لمحمد خليفة البسطي، و«أجمل» و«مربي الأجبال» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1900 متر، برعاية «بارك أفنيو من عزيزي»، والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، 14 خيلاً، أبرزها «المرعب» لـ «حرمش للسباقات»، و«شيروكي ميست» لعمار اشهب، و«كينجدام اوف دبي» لـ «الكمدة للسباقات»، و«دون بيلينجرينو» و«تيبوي» لمحمد خليفة البسطي، و«ريال ليجاسي» لعلي خلفان الشاوي، و«هزيم» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، برعاية «ريفييرا من عزيزي»، والبالغ قيمة جوائزه 102 ألف و500 درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «برايت ستار» و«ريال وورلد» و«سقارة كينج» لجودلفين، «بوك ريفيو» و«نوفا روما» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«جراند أرجنتاير» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية»، و«ريمورز» لـ «إسطبلات الرشيد».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، برعاية «كريك فيوز من عزيزي»، والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 13 خيلاً، أبرزها «ديزرت بيس» لجودلفين، و«مونوسكي» و«هومسبين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«الفريق» و«الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«هايد بارك» و«تروليوس» لسلطان علي، و«جالفنايز» لحامد رادان.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس الختامي لمسافة 1400 متر، برعاية «الفرجان من عزيزي»، والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، مشاركة 15 خيلاً، أبرزها «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«حافل» و«ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«دبل أورب» للشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم، و«علي مهلك» و«دافي لامب» و«إمبريزون» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، و«بوسطن جورج» لـ «إسطبلات الرشيد».

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