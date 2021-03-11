72 خيلاً في مهرجان منصور بن زايد بالرياض

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

ينطلق مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، عصر اليوم، بمشاركة 72 خيلاً، تتنافس في 6 أشواط، وذلك بميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للخيل العربية في العاصمة السعودية الرياض. وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان برعاية العديد من المناسبات والسباقات للخيول العربية محلياً وخليجياً ودولياً. والهدف الرئيسي من إقامة المهرجان، يأتي تكريماً لجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الحفاظ على الجواد العربي الأصيل وترويج الإرث الحضاري لمواطني الدولة وتراث الآباء والأجداد.

وتبلغ إجمالي جوائز النسخة الأولى للمهرجان 300 ألف ريال سعودي، وتشارك فيه «72» خيلاً من الخيول العربية الأصيلة سعودية المنشأ والأصل، وخيول الإنتاج المحلي.

ويجتذب الشوط السادس والرئيس لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق تكافؤ تصنيف 70 فما فوق، 16 خيلاً يتصدرها خيول أبناء الأمير خالد بن سلطان آل سعود، وتبلغ الجائزة 80.000 ريال سعودي.

ويسعى «جمانة الخالدية» بإشراف مطلق بن مشرف، وقيادة عادل الفريدي، الذي حقق 7 انتصارات من إجمالي 11 مشاركة لمعانقة اللقب، ولكن رفيقه «نادر الخالدية» بإشراف سعد بن مطلق وقيادة أي كاسترو الفائز 5 مرات، سيكون خصماً صعباً.

ويتصدر «تلال الخالدية» البالغ تصنيفه «80» رطلاً، و«نبيل الخالدة الثاني» «75»، ترشيحات الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» أمهار ومهرات عمر 3 سنوات فقط، بجائزة مالية وقدرها 40.000 ريال سعودي.

ويبدو «جازم عذبة» لمحمد علي آل مزوي، وبقيادة فواز وناس، صاحب الحظوظ الكبيرة للفوز بالشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة «مبتدئة» عمر 4 سنوات فقط، وتبلغ جائزة الشوط 40.000 ريال سعودي. ويجتذب الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تكافؤ تصنيف 0 إلى 70، 11 خيلاً متقاربة المستوى يصعب اختيار الفائز منها، وتبلغ قيمة جائزة الشوط 40.000 ريال سعودي.

وتدفع إسطبلات الخالدية بخيول قوية يتقدمها «وثابة الخالدية الثانية»، و«نوفل الخالدية»، في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة سعودية الأصل والمنشأ، في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزة الشوط 50.000 ريال سعودي.

وفي الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة إنتاج محلي في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 50.000 ريال سعودي، تبرز حظوظ «غزوان الخالدية» لمربط هملان الفائز في ثلاثة سباقات، وينافسه بقوة «أسد الخالدية الثاني» لخلف الشمري.

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