كأس الوصل للقدرة ينطلق اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم كأس الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحاً، وتتطلع إسطبلات «SS» إلى المحافظة على اللقب بعد احتكار المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية بواسطة الفارس سعيد سالم عتيق المهيري بطل السباق الذي امتطى صهوة «شومان» والمركز الثاني مع الفارس غيث عبد الواحد صقر، ممتطياً صهوة «هتان» والمركز الثالث مع الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة «عبير لين بارك اوسن».

وأعلن نادي دبي للفروسية عن الجوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 775 ألف درهم موزعة على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة بقيمة 200 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم، والفائز بالمركز الرابع 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس لغاية المركز العاشر 30 ألف درهم.

وأنهت اللجنة المنظمة كل الاستعدادات وطلبت من جميع المشاركين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل التباعد الاجتماعي وعدم التجمهر وارتداء الكمامات، والحرص على التعقيم باستمرار في مختلف المرافق في منطقة السباق.

ضوابط

ووضعت اللجنة المنظمة مجموعة من الضوابط والشروط للمشاركة في السباق، أبرزها ألا يتجاوز عدد الخيول المشاركة من كل إسطبل 4 خيول، وأن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق، على أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

وسيعقد ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ، ونوّهت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل ﻗﺒﻞ إﺣﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ لعملية الفحص ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ، وسيتم استبعاد ﺃﻱ ﺧﻴﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻭ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮاً على ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ الطبي ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ. ويمنع استخدام ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭالمهماز ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺟﺪاً ويجب إعطاء الخيل حرية حركة الرأس، ولا يسمح للسيارات المصاحبة للفارس أثناء السباق الاقتراب من مسارات الخيول بشكل قد يتسبب في إعاقتها أو يؤثر على مسار المنافسة ولا يسمح بتقديم الدعم «مياه التبريد» من داخل السيارات وسوف يعاقب الفارس في حال مخالفة هذه اللوائح.

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