4 منافسات بـ«دبي لقفز الحواجز»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم وتستمر حتى بعد غدٍ، فعاليات بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي ينظمها نادي دبي للفروسية، ويستضيفها مركز الإمارات للفروسية، برعاية لونجين، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة محمد عيسى العضب، مدير عام نادي دبي للفروسية، ويديرها حمد الشامسي مدير مركز الإمارات للفروسية.

وتشتمل البطولة على أربع منافسات دولية من فئة النجمتين، ويشارك فيها عدد كبير من فرسان وفارسات القفز من دول عربية وأوروبية وغيرها من دول العالم، ويبلغ مجموع جوائزها «226.600» درهم، وتقام منافستان من فئة النجمتين يوم غدٍ الجمعة، الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة «130» سم، والثانية من جولة واحدة على حواجز «140» سم، وتقام منافستان يوم السبت بمواصفات الجولة مع تمايز على حواجز ارتفاعها «135» سم، ويصل ارتفاعها إلى «145» سم في منافسة الجائزة الكبرى.

منافسات محلية

ولإتاحة المزيد من فرص المشاركة أمام فرسان الفئات تقام منافستان محليتان اليوم للفرسان المبتدئين والأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر «4 ـ 5» سنوات، وارتفاع حواجزهما بين «105 ـ 110» سم، والمنافسة المحلية الثالثة تقام صباح الغد وتخصص لفئات فرسان المستوى الثاني والناشئين «الجونيورز» ولخيول القفز عمر «5 ـ 6» سنوات، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين «115 ـ 120» سم، وتقام صباح السبت آخر المحليات للفئات نفسها، ويبلغ إجمالي جوائز المنافسات المحلية «48» ألف درهم.

واكتملت الاستعدادات لانطلاقة الفعاليات، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها رسمياً بشأن جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتفعيل الاشتراطات واللوائح التي تلزم جميع المشتركين بضرورة اتباعها ومنها الحفاظ على المسافة الآمنة ووضع الكمامات وإظهار نتيجة سلبية من فحص مسحة الأنف «PCR» خلال مدة لا تتعدى 48 ساعة، بالإضافة إلى منع تواجد الجماهير والمشجعين حفاظاً على سلامة الجميع.

يترأس لجنة تحكيم البطولة، الحكم الدولي الإماراتي خليل إبراهيم، بمعاونة 6 محكمين دوليين، ويواصل الدولي الألماني فولكر شميت، تصميم مسارات البطولة بمعاونة مصممين دوليين، ويشرف على ميادين البطولة الدولي الإيراني علي مهاجر بمساعدة خمسة مشرفين دوليين.

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