الإمارات وغنتوت في نصف نهائي «إعمار للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تشهد ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية، اليوم، مباراتين ساخنتين في نصف نهائي بطولة كأس إعمار ماستر للبولو 2021، التي ينظمها ويستضيفها نادي دبي للبولو والفروسية، بدعم من شركة إعمار العقارية ومجلس دبي الرياضي، وتمتد حتى بعد غدٍ، وتتنافس للفوز بكأس النسخة الثانية للبطولة 6 فرق، بينما تبلغ الجوائز 120 ألف درهم. حيث يلتقي في الرابعة والنصف فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق غنتوت بقيادة علي المري، تسبقها في الثالثة إلا ربع مباراة فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني مع فريق زيدان بقيادة الأمير سلطان الفيصل.

وتنشد سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قيادة فريق الإمارات لتجاوز عقبة فريق غنتوت وبلوغ نهائي البطولة، لتستمر سلسلة انتصارات الفريق بعدما نجح في الفوز على فريق «أيه أم» بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف، ويمثل فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها لوكاس مونتفيردو وبينجامين بانيلو وماكسميلانو مالكازا، بينما يضم فريق غنتوت إلى جانب قائده علي المري كلاً من يوسف بن دسمال وسيسار كريسبو وبابلو لورينتي.

ويتطلع الفارس فارس اليبهوني خلال قيادته لفريقه أبوظبي والذي يضم اللاعبين سيوجو داميان وبوتيستا جاريسيا وجونزالو ديليتور، لتحقيق الفوز الثاني له بالبطولة عندما يواجه فريق زيدان، وكان فريق أبوظبي قد حقق الانتصار الأول على حساب فريق بنجاش بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، وهو الطموح نفسه لفريق زيدان الذي حقق الفوز على فريق غنتوت بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف.

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