نجاح باهر لمهرجان منصور بن زايد في الكويت

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

توج الجواد «ميك مي ريتش» لإسطبل العصيمي، بإشراف عايض الرويس، وقيادة علي الخياري، بلقب الشوط الرئيسي لكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الذي شهد نجاحاً باهراً أول من أمس بمضمار نادي الصيد والفروسية بدولة الكويت الشقيقة، ويأتي ضمن مبادرات المهرجان برعاية العديد من سباقات الخيول العربية الأصيلة محلياً وخليجياً ودولياً.

وأهدى الشيخ صباح فهد الناصر الصباح أمين سر العام ورئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية، درعاً تذكارية إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، استلمها بالإنابة عن سموه، عبدالله الزعابي مساعد الملحق العسكري في سفارة الدولة لدى دولة الكويت الذي قام بتتويج الفائزين في الأشواط الستة. وقطع البطل «ميك مي ريتش» مسافة السباق البالغة 1600 متر في زمن وقدره 1:51:20 دقيقة.

وحقق الجواد «رياض الصافنات» لإسطبل نايف الكحلاوي، وبإشراف مفرح الزمانان، وقيادة فالح راشد الرتيبان، أول كؤوس المهرجان، في الشوط المخصص للخيول العربية «دماء مصرية»لمسافة 1600 متر، وسجل البطل 2:00:90 دقيقة. وفي ثاني أشواط المهرجان «إنتاج محلي» لمسافة 1600 متر، حقق الجواد «حرف» لعمر مبارك الهيفي، بإشراف ناصر الحميدان، وبقيادة فيليب جالفو، المركز الأول بعد نزال مثير على خط النهاية ومسجلاً 1:90:90 دقيقة.

تميز

وواصلت المهرة «جليلة العميد» للمالك حمود سالم العميرة بقيادة ابديل جاين البيرتو، مسلسل انتصاراتها، وذلك بفوزها في الشوط الثالث المخصص للمهرات والأفراس «دماء مفتوحة ودماء مصرية»لمسافة 1400 متر، ومسجلة زمناً وقدره 1:48:80 دقيقة. وحقق المهر «نشوان القصر»للمالك سالم صليفح العجمي، بإشراف نفس المالك، وقيادة حسين العنزي لقب الشوط الرابع «لم تربح»«دماء مفتوحة ودماء مصرية»وقطع البطل المسافة البالغة 1400متر في 1:41:10 دقيقة. وحقق الجواد «اف اتش نسيم» لعبد الرحمن لافي الظفيري وقيادة حسين العنزي كأس الشوط الخامس «دماء مصرية»من مواليد 2017.

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