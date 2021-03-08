«قرم» بطل سباق وادي نقب في مضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

توج الجواد «قرم» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بلقب سباق وادي نقب لمسافة 2200 متر في الشوط الأول من الحفل الثاني عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي مساء أول من أمس ضمن سلسلة سباقات الموسم الحالي والذي اقترب من الوصول إلى محطة النهاية في 4 أبريل المقبل، وشهد الحفل مشاركة 81 خيلاً في 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير لخيول المهجنة الأصيلة، وتم تتويج الفائزين عقب نهاية كل شوط بواسطة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية وعدد من الضيوف مع تقديم جوائز مالية في الحفل بقيمة 910 آلاف درهم.

وجاء فوز الجواد قرم في افتتاح الحفل بعد تفوقه في السباق بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف إيريك ليمارتنيل، بفارق طولين وربع الطول عن وصيفه «الثورا» للخيالة السلطانية العمانية ما يؤكد نيله للقب بجدارة.

التاج العربي الثلاثي

وانتزع «أوتومان» لإسطبلات العجبان العائدة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، لقب الجولة الثانية من سباق التاج العربي الثلاثي لمسافة 2200 في الشوط الرابع الأبرز في الحفل الذي بلغت جائزته المالية 300 ألف درهم، بإشراف عبد الله الحمادي وقيادة الفارس أدري دي فريز.

فيما ذهب لقب سباق واحة ليوا في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر إلى «حكيمة مسقط» العائدة إلى مربط مسقط بقيادة ريتشارد مازور، ونال «أيه أف نفيس» لأحمد النيادي لقب ثاني أشواط الحفل، سباق وادي السدر لمسافة 1600 متر،، وذهب لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر إلى «اشتون توريتس» العائدة إلى زياد كلداري بزمن قدره 1:17:17 دقيقة بقيادة ادري دي فريز.

واختتم الحفل بالشوط السادس على لقب سباق وادي طيبة لمسافة 1600 والذي نال لقبه «غامبارو» لخلف الشمري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:37:19 دقيقة.

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