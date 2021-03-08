500 ألف درهم جوائز بطولة كأس رئيس الدولة للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن استضافة وتنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ 21 التي تتجدد انطلاقتها القوية برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وذلك في الفترة من 18 حتى 26 مارس الجاري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو، بمشاركة فرق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، والحبتور بقيادة محمد الحبتور، وياس الدولية القابضة بقيادة علي المري، وتبلغ الجوائز المالية للبطولة 500 ألف درهم، وتم تخصيص مبلغ 30 ألف درهم للفريق الفائز في كل مباراة.

وشهدت مباني النادي صباح أمس مراسم القرعة بحضور زايد خليفة زايد العبودي الزعابي المدير التنفيذي للنادي، والكابتن ناصر الشامسي عضو مجلس الإدارة، وسانتيافو ممثل جمعية الإمارات للبولو وممثلي الفرق المشاركة.

ترحيب

وخلال مراسم القرعة رحب زايد خليفة زايد العبودي بالحضور، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتمنى التوفيق لجميع المشاركين، ومن ثم نوه بالحرص من الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات العليا بالدولة لضمان الحفاظ على السلامة العامة للجميع.

وحسب ما أسفرت عنه القرعة، ستقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 18 مارس الجاري بين أبوظبي وفريق حبتور، بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت للبولو في تمام الساعة الثانية ظهراً، وتجمع المباراة الثانية بين فريقي غنتوت للبولو وفريق ياس الدولية القابضة للبولو في تمام الساعة الرابعة عصراً على ذات الملعب.

وعلى هامش القرعة، كرم زايد خليفة زايد العبودي الزعابي لاعبي فريق غنتوت للبولو بمناسبة فوزهم ببطولة كأس إيفزا الذهبية للبولو.

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